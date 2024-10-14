ФБР вернула картину Клода Моне, украденную нацистами

В 1936 году Адальберт (Бела) и Хильда Парлаги, молодая еврейская пара, приобрела на австрийском аукционе небольшую картину. Автор пастельного рисунка под названием «Берег моря» (Bord de Mer) — уже тогда признанный мастер живописи, великий импрессионист Клод Моне.
В 1938 году Австрию присоединила к себе нацистская Германия, и семейство Парлаги бежало из страны, оставив все свои ценные пожитки на складе. В 1940 году нацисты разграбили склад, присвоив, в числе прочего, и картину, а в 1941 году след шедевра потерялся. Бела Парлаги искал картину до самой смерти в 1981 году, да так и не смог найти. Не удалось это и его сыну, скончавшемуся в 2012 году.
Зато в 2021 году, как рассказала газета The Guardian, за дело взялось ФБР — после того, как Комиссия по вопросам украденного искусства в Европе направила в агентство запрос. Комиссия установила, что в 2017 году пастель приобрел арт-дилер из Нового Орлеана, а в 2019 году продал ее в частную коллекцию.
В 2023 году изображение выставили на продажу в художественной галерее в Хьюстоне, штат Техас. Агенты бюро и полиция Нью-Йорка связались с владельцами и объяснили непростую судьбу произведения. Владельцы вошли в положение, отказались от прав собственности на рисунок и передали его властям. Так картина вернулась к внучкам Белы Парлаги, Хелен Лоу и Франсуазе Парлаги.
Энн Уэббер, сопредседатель Комиссии по вопросам украденного искусства в Европе, назвала произошедшее «актом правосудия». «Картина имеет большую символическую ценность для семейства», — считает она.
Впрочем, на этом расследование не заканчивается, поскольку это не единственная картина, украденная у Парлаги. Кроме рисунка Моне нацисты также конфисковали акварель Поля Синьяка «Сена в Париже (Мост Гренель)». Агенты ФБР полагают, что она прошла через руки того же арт-дилера, но сейчас, вероятно, имеет другое название. Власти США призывают любого, что мог столкнуться с произведением искусства, рассказать об этом.
Согласно исследователям, за годы нацистского режима немцами было разграблено около 20% всего европейского искусства. На данный момент более 100 тысяч из 600 тысяч украденных произведений искусства не вернулись к владельцам.
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