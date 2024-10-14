ФБР вернула картину Клода Моне, украденную нацистами

В 1938 году Австрию присоединила к себе нацистская Германия, и семейство Парлаги бежало из страны, оставив все свои ценные пожитки на складе. В 1940 году нацисты разграбили склад, присвоив, в числе прочего, и картину, а в 1941 году след шедевра потерялся. Бела Парлаги искал картину до самой смерти в 1981 году, да так и не смог найти. Не удалось это и его сыну, скончавшемуся в 2012 году.