ФБР назвало россиянина из Воронежа лидером одной из главных хакерских группировок. Как ему удается оставаться на свободе

Известно, что в первые полгода банда атаковала несколько крайне небольших организаций в США, Германии, Франции и Китае. Это тогда был даже не LockBit, а ABCD — так вымогателя окрестили из-за того, что к зашифрованным файлам добавлялось расширение «.abcd». Вредоносное ПО, по мнению аналитиков, было тогда достаточно медлительным и простым, но даже с его помощью удалось создать проблемы как минимум для двух компаний, чьи системы состояли из 17 и из 4 устройств — масштабы, мимо которых LockBit и его партнеры спустя несколько лет просто будут проходить мимо.