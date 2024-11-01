ФБР: хакеры крадут файлы cookie, чтобы получить доступ к электронной почте

Файлы cookie — это личные данные пользователя, которые веб-сайты сохраняют, чтобы запомнить информацию для входа в систему и сохранить другие данные онлайн-посетителей. Обычно это логины и пароли, а также информация о трафике пользователя, которая помогает персонализировать контент (предложения, рекламу и прочее).
По словам ФБР, эти файлы используют онлайн-хакеры, чтобы обойти многофакторную аутентификацию и незаметно взломать электронные почты. С их помощью киберпреступники могут получить доступ ко всем связанным аккаунтам в мессенджерах, соцсетях и в некоторых случаях даже к онлайн-банкам.
Чтобы избежать похищения этих файлов не посещайте сомнительные веб-сайты и не переходите по фишинговым ссылкам, которые автоматически загружают вредоносное программное обеспечение на персональные компьютеры. Помимо прочего, не пренебрегайте системами защиты и антивирусами.
Ранее рассказывали, что Госдума предупредила о новом способе мошенничества с услугами ЖКХ.