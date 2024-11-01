ФБР: хакеры крадут файлы cookie, чтобы получить доступ к электронной почте

Файлы cookie — это личные данные пользователя, которые веб-сайты сохраняют, чтобы запомнить информацию для входа в систему и сохранить другие данные онлайн-посетителей. Обычно это логины и пароли, а также информация о трафике пользователя, которая помогает персонализировать контент (предложения, рекламу и прочее).