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ФБР: хакеры крадут файлы cookie, чтобы получить доступ к электронной почте

С помощью файлов cookie киберпреступники обходят многофакторную аутентификацию, получая доступ к электронной почте и аккаунтам, привязанным к ней.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: filo/Getty Images

31 октября отделение ФБР в Атланте (США) сообщило, что киберпреступники крадут файлы cookie, чтобы получить доступ к учетным записям электронной почты пользователей.

Файлы cookie — это личные данные пользователя, которые веб-сайты сохраняют, чтобы запомнить информацию для входа в систему и сохранить другие данные онлайн-посетителей. Обычно это логины и пароли, а также информация о трафике пользователя, которая помогает персонализировать контент (предложения, рекламу и прочее).

По словам ФБР, эти файлы используют онлайн-хакеры, чтобы обойти многофакторную аутентификацию и незаметно взломать электронные почты. С их помощью киберпреступники могут получить доступ ко всем связанным аккаунтам в мессенджерах, соцсетях и в некоторых случаях даже к онлайн-банкам.

Чтобы избежать похищения этих файлов не посещайте сомнительные веб-сайты и не переходите по фишинговым ссылкам, которые автоматически загружают вредоносное программное обеспечение на персональные компьютеры. Помимо прочего, не пренебрегайте системами защиты и антивирусами.

Ранее рассказывали, что Госдума предупредила о новом способе мошенничества с услугами ЖКХ.