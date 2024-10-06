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Фазы Луны и ее магические свойства: всё о приметах

Загадочная планета с магическими фазами. Астрологи считают, что Луна способна оказывать влияние на жизнь человека: дарить энергию или, наоборот, окутывать состоянием усталости. Существует множество суеверий на определенные фазы Луны, и считается, что тот, кто следует приметам, обретает удачу.

Источник: Reuters

6 октября Луна находится в растущей фазе. Это идеальное время для начала чего-то нового: знакомств, ремонта, хобби или высаживания растений. Практики на исполнения желания недаром проводятся на нарастающую Луну. Именно эта фаза отвечает за духовность, наполнение энергией и раскрытие способностей. Девушки чувствуют себя красивыми, а парни уверены в себе.

Суеверия существуют разные, например, про финансы:

Считается, если ты нашел на улице деньги на нарастающую Луну, то они помогут исполнить твою заветную мечту. А вот на убывающую Луну подбирать их не стоит, как и занимать у кого-то, есть риск остаться в нищете.

Про любовь:

Приметы гласят, если девушка сделает подарок возлюбленному своими руками и подарит на нарастающую Луну, то вскоре получит предложение выйти замуж. Поцелуй в новолунье сулит влюбленным крепкие отношения, как и свадьба в растущую фазу. Девушки, следящие за Луной, знают, что вымыть пол на фазу роста означает появление достойного кавалера.

Для любителей грядок:

Дачникам рекомендуется понаблюдать за цветом Луны. Заморозки сулит красный ободок планеты, а ясный месяц — к засухам. Грядки можно засеивать на убывающую и возрастающую Луну, но семена, посеянные в Новолунье, урожай не принесут.

В фазу Растущей Луны рекомендуется больше отдыхать, не конфликтовать, не обижаться и наслаждаться жизнью. Творческий процесс поможет вашим желаниям исполниться.