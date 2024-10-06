Фазы Луны и ее магические свойства: всё о приметах

6 октября Луна находится в растущей фазе. Это идеальное время для начала чего-то нового: знакомств, ремонта, хобби или высаживания растений. Практики на исполнения желания недаром проводятся на нарастающую Луну. Именно эта фаза отвечает за духовность, наполнение энергией и раскрытие способностей. Девушки чувствуют себя красивыми, а парни уверены в себе.