Fatboy Slim заявил, что потерял страсть к созданию музыки

В течение пяти лет я пытался побороть себя, говоря: «Ты должен это сделать». Но потом я подумал: "Ну, всем нравится, как я диджею, и я получаю от этого больше удовольствия, так что я буду заниматься этим. Я надеюсь, что однажды страсть (к созданию музыки — прим. ред.) вернется.