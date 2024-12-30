Fatboy Slim заявил, что потерял страсть к созданию музыки

Британский электронный музыкант Fatboy Slim признался, что больше не хочет создавать новые треки. По словам артиста, он не один год боролся с собой, но творить без страсти для него оказалось невозможным.
О проблемах своего творческого процесса Fatboy Slim рассказал изданию The Sun.
В течение пяти лет я пытался побороть себя, говоря: «Ты должен это сделать». Но потом я подумал: "Ну, всем нравится, как я диджею, и я получаю от этого больше удовольствия, так что я буду заниматься этим. Я надеюсь, что однажды страсть (к созданию музыки — прим. ред.) вернется.
Fatboy Slim музыкант.
Последний студийный альбом Fatboy Slim «Palookaville» увидел свет в 2004 году. Самые свежие его синглы Role Model и Bus Stop Please вышли в 2024-м. Однако музыкант признался, что эти треки были сделаны для того, чтобы просто продолжать играть.
Ранее о своих намерениях взять паузу в карьере объявила Адель.