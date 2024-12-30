Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fatboy Slim заявил, что потерял страсть к созданию музыки

Британский электронный музыкант Fatboy Slim признался, что больше не хочет создавать новые треки. По словам артиста, он не один год боролся с собой, но творить без страсти для него оказалось невозможным.

Источник: Звук

Британский электронный музыкант Fatboy Slim признался, что больше не хочет создавать новые треки. По словам артиста, он не один год боролся с собой, но творить без страсти для него оказалось невозможным.

О проблемах своего творческого процесса Fatboy Slim рассказал изданию The Sun.

В течение пяти лет я пытался побороть себя, говоря: «Ты должен это сделать». Но потом я подумал: "Ну, всем нравится, как я диджею, и я получаю от этого больше удовольствия, так что я буду заниматься этим. Я надеюсь, что однажды страсть (к созданию музыки — прим. ред.) вернется.

Fatboy Slim музыкант.

Последний студийный альбом Fatboy Slim «Palookaville» увидел свет в 2004 году. Самые свежие его синглы Role Model и Bus Stop Please вышли в 2024-м. Однако музыкант признался, что эти треки были сделаны для того, чтобы просто продолжать играть.

Ранее о своих намерениях взять паузу в карьере объявила Адель.