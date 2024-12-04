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Фасады Санкт-Петербурга украсили проекции эрмитажных картин

Специальная акция в честь года семьи продлится весь декабрь.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
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Государственный Эрмитаж решил торжественно отметить последний месяц года семьи и украсил своими работами пять зданий в разных районах города. Полотна, объединенные общей темой семьи, появились на стенах домов в виде проекций.

Осуществить проект помогло городское предприятие «Ленсвет» — оно же поделилось фотографиями с тем, что получилось, в своем сообществе VK.

«По петербургским улицам ходишь, как по шпалерной развеске картин», — уверен генеральный директор Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский. Теперь картин в городе стало немного больше — пусть только на месяц.

Вот полный список адресов, где уже можно увидеть работы:

  • Шпалерная улица, 44;
  • Большой проспект Васильевского острова, 70;
  • набережная Обводного канала, 89;
  • Каменноостровский проспект 26−28;
  • Кондратьевский проспект 14.

Искусство в декабре не перестает удивлять: ранее рассказывали, что балерина Мариинского театра станцевала на замерзшем озере.