Фасады Санкт-Петербурга украсили проекции эрмитажных картин

Государственный Эрмитаж решил торжественно отметить последний месяц года семьи и украсил своими работами пять зданий в разных районах города. Полотна, объединенные общей темой семьи, появились на стенах домов в виде проекций.
Осуществить проект помогло городское предприятие «Ленсвет» — оно же поделилось фотографиями с тем, что получилось, в своем сообществе VK.
«По петербургским улицам ходишь, как по шпалерной развеске картин», — уверен генеральный директор Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский. Теперь картин в городе стало немного больше — пусть только на месяц.
Вот полный список адресов, где уже можно увидеть работы:
- Шпалерная улица, 44;
- Большой проспект Васильевского острова, 70;
- набережная Обводного канала, 89;
- Каменноостровский проспект 26−28;
- Кондратьевский проспект 14.
Искусство в декабре не перестает удивлять: ранее рассказывали, что балерина Мариинского театра станцевала на замерзшем озере.