ФАС проконтролирует перерасчет платежей за электроэнергию

В тех регионах, где уровень газификации не превышает 5%, местные власти зимой могут расширить диапазоны для определения максимума энергопотребления при сохранении того же тарифа на оплату. С этой целью для первого и второго диапазонов в январе — апреле 2025 года они могут применить сезонный коэффициент 1,8. В феврале эту норму расширили на все домохозяйства с электроотоплением.