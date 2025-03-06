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ФАС проконтролирует перерасчет платежей за электроэнергию

С 2025 года в России введены дифференцированные тарифы на оплату электроэнергии. Однако в регионах с низкой газификацией действуют льготные условия. В феврале их распространили на дома с электрическим отоплением.

Источник: Unsplash

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проконтролирует процесс перерасчета платежей за электроэнергию в связи с введением мер поддержки для потребителей с электроотоплением. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С 2025 года в России введены дифференцированные тарифы на оплату электроэнергии в зависимости от объемов потребления при наличии перекрестного субсидирования. Они установлены для трех диапазонов:

  • до 3900 кВт·ч в месяц;
  • от 3900 до 6000 кВт·ч;
  • свыше 6000 кВт·ч.

В тех регионах, где уровень газификации не превышает 5%, местные власти зимой могут расширить диапазоны для определения максимума энергопотребления при сохранении того же тарифа на оплату. С этой целью для первого и второго диапазонов в январе — апреле 2025 года они могут применить сезонный коэффициент 1,8. В феврале эту норму расширили на все домохозяйства с электроотоплением.

Региональные власти должны были не позднее 1 марта пересмотреть энерготарифы для населения, исходя из расширения действия повышающего коэффициента 1,8, Также должен быть произведен перерасчет стоимости электроэнергии с начала 2025 года.

ФАС проследит за этим. Ведомство направило письма в региональные энергетические комиссии и энергоснабжающие организации. Отмечается, что до 12 марта 2025 года тарифные органы субъектов должны направить в ведомство данные о пересмотренных диапазонах потребления для негазифицированных домов с электроотоплением с применением повышающего коэффициента до 1,8.

«Служба будет контролировать соответствие выставленных энергоснабжающими организациями тарифов каждому диапазону. Применение тарифа второго и третьего диапазона ко всему объему потребления будет считаться ФАС России нарушением антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.

ФАС России также разъяснила, какие условия должны для применения сезонного коэффициента. Во-первых, граждане, проживающие в жилых или садовых домах (СНТ), должны подтвердить право собственности на жилье. Во-вторых, дом не должен быть газифицирован, в нем должна находиться электроотопительная установка и подтверждающие на нее документы.

«На основании принятых тарифных решений и подтверждающих сведений от газораспределительных организаций гарантирующие поставщики обязаны сделать перерасчет выставленных платежей за январь и февраль 2025 года с учетом новых диапазонов и тарифов», — указали в ФАС.