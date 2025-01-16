ФАС поддержала предложение о бесплатной питьевой воде в аэропортах

«Московским УФАС России в настоящее время рассматривается заявление Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров по вопросу стоимости питьевой воды в стерильной зоне внутренних и международных воздушных линий Международного аэропорта “Внуково”. В случае, если в действиях хозяйствующих субъектов (…) будут установлены признаки нарушения (…) антимонопольным органом будут приняты меры антимонопольного реагирования», — добавляется в документе.