Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС поддержала предложение о бесплатной питьевой воде в аэропортах

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) поддержала предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) об обеспечении пассажиров доступом к бесплатной питьевой воде в аэропортах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Федеральная антимонопольная служба поддерживает предложение по оснащению всех аэропортов бесплатными питьевыми кранами, расположенными в удобных местах, доступных пассажирам», — сказано в документе.

При этом, по мнению ФАС России, установление предельной розничной цены на бутилированную воду в торговых точках на территории аэропортов может повлечь сокращение ассортимента бутилированной воды или отказ хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории аэропортов, от реализации данного товара.

В связи с этим антимонопольный орган не поддерживает установление предельной розничной цены на бутилированную воду в торговых точках на территории аэропортов.

«Московским УФАС России в настоящее время рассматривается заявление Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров по вопросу стоимости питьевой воды в стерильной зоне внутренних и международных воздушных линий Международного аэропорта “Внуково”. В случае, если в действиях хозяйствующих субъектов (…) будут установлены признаки нарушения (…) антимонопольным органом будут приняты меры антимонопольного реагирования», — добавляется в документе.

Чернышов рассказал РИА Новости, что поддержка инициативы по обеспечению пассажиров доступом к бесплатной питьевой воде в аэропортах является важным шагом для повышения комфорта пассажиров.

«Мы продолжим работать с заинтересованными сторонами, чтобы найти сбалансированное решение, которое обеспечит как доступность питьевой воды, так и поддержку честной конкуренции на рынке», — добавил парламентарий.