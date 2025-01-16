ФАС поддержала предложение о бесплатной питьевой воде в аэропортах

«Федеральная антимонопольная служба поддерживает предложение по оснащению всех аэропортов бесплатными питьевыми кранами, расположенными в удобных местах, доступных пассажирам», — сказано в документе.
При этом, по мнению ФАС России, установление предельной розничной цены на бутилированную воду в торговых точках на территории аэропортов может повлечь сокращение ассортимента бутилированной воды или отказ хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории аэропортов, от реализации данного товара.
В связи с этим антимонопольный орган не поддерживает установление предельной розничной цены на бутилированную воду в торговых точках на территории аэропортов.
«Московским УФАС России в настоящее время рассматривается заявление Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров по вопросу стоимости питьевой воды в стерильной зоне внутренних и международных воздушных линий Международного аэропорта “Внуково”. В случае, если в действиях хозяйствующих субъектов (…) будут установлены признаки нарушения (…) антимонопольным органом будут приняты меры антимонопольного реагирования», — добавляется в документе.
Чернышов рассказал РИА Новости, что поддержка инициативы по обеспечению пассажиров доступом к бесплатной питьевой воде в аэропортах является важным шагом для повышения комфорта пассажиров.
«Мы продолжим работать с заинтересованными сторонами, чтобы найти сбалансированное решение, которое обеспечит как доступность питьевой воды, так и поддержку честной конкуренции на рынке», — добавил парламентарий.