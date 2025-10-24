Фарадж описал мнение Трампа словами «считает, Путин выставил его дураком»

16 октября Трамп и Путин во время телефонного разговора договорились провести встречу в Будапеште, точная дата не называлась. Позже состоялась беседа главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Спустя несколько дней Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным. «Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться», — сказал он.