Фанты на Новый год — 2025: 100 идей заданий для взрослых и детей

Ниже поделимся правилами игры и предложим 100 оригинальных заданий для детей и взрослых. Среди них вы обязательно найдете варианты фантов на Новый год — 2025, которые придутся по душе вам и вашей семье.
Как играть в фанты
Это традиционная забава, в которой участники выполняют смешные и иногда неожиданные задания. Сначала каждый игрок должен отдать какой-нибудь личный предмет в казну фантов. После этого ведущий по очереди достает предметы и называет задание для владельца. Вот как можно организовать игру:
- каждый участник отдает личный предмет (ключи, украшение, шарф);
- все предметы складываются в общую емкость (коробка, мешок);
- ведущий вытаскивает по одному предмету и предлагает владельцу выполнить задание;
- выполнив задание, человек забирает свой предмет обратно.
Такая простая механика помогает сделать игру веселой и непредсказуемой. Чем необычнее задания, тем интереснее и смешнее пройдет новогодний вечер.
Смешные новогодние фанты с заданиями для компании
Если в праздничную ночь вас ждет большая компания, то фанты помогут «разогреть» всех гостей. Выберите веселые задания, чтобы создать атмосферу:
- изобрази новогоднюю елку с украшениями;
- спой новогоднюю песню с переодеванием в шляпу;
- попроси трех гостей о чем-то на воображаемом иностранном языке;
- изобрази танец снежинки;
- придумай короткий стих про зимнего зверя;
- спой любимую песню, используя слово «снег» вместо каждого глагола;
- сделай 10 фотографий с воображаемыми фейерверками;
- пожелай что-то в рифму всем присутствующим;
- произнеси поздравление, зажимая нос;
- изобрази, как ведет себя пингвин, когда спешит на праздник;
- придумай танец под звуки открывания шампанского;
- станцуй под Jingle Bells, представляя, что ты на коньках;
- рассмеши всех, изображая снеговика, который тает;
- притворись, что даришь воображаемый подарок;
- изобрази, как ты падаешь в сугроб и выходишь победителем;
- спой «В лесу родилась елочка» голосом робота;
- придумай три коротких новогодних анекдота;
- поговори с елкой по душам, как с другом;
- изобрази Деда Мороза, который забыл, где его сани;
- покажи, как ты радуешься подарку, которого не ждал;
- выпей стакан воды, изображая, что это горячий глинтвейн;
- станцуй, будто ты пытаешься не наступить на лед под ногами;
- изобрази, как бы ты упаковывал гигантский подарок;
- придумай и покажи движение для новогоднего танца;
- изобрази, как новогодняя гирлянда неожиданно замыкает;
- расскажи, как ты искал снег в пустыне Сахара;
- изобрази, как ты просыпаешься в новогоднюю ночь после того, как проспал бой курантов;
- станцуй, будто ты елочная игрушка, висящая на ветке;
- изобрази зайца, который неожиданно встретил Деда Мороза в лесу;
- сделай вид, что ведешь репортаж с новогоднего праздника в снежную бурю;
- придумай, как объяснить пришельцам, что такое Новый год.
Веселые фанты для новогодней игры семей с детьми
С малышами фанты могут стать настоящей традицией. Придумайте задания, которые будут интересны взрослым и детям. Ниже идеи для семейной игры:
- нарисуй снеговика с закрытыми глазами;
- придумай короткую сказку про новогоднее чудо;
- изобрази, как медведь танцует у елки;
- расскажи стих про Деда Мороза и его шапку;
- собери гирлянду из любых предметов в комнате;
- изобрази зайца, который боится мороза;
- нарисуй снежинку на воображаемом стекле;
- придумай загадку про Новый год;
- спой песню, заменяя все слова на «ля-ля»;
- нарисуй елку за 30 секунд;
- придумай три желания для себя на новый год;
- сделай фигурку снежинки из бумаги за минуту;
- прочитай стих, пропуская каждое третье слово;
- покажи, как одеваешься на прогулку в мороз;
- нарисуй снежного зверя с завязанными глазами;
- станцуй, как будто ты снежинка на ветру;
- сочини песенку о Деде Морозе;
- придумай новое имя для снеговика;
- придумай историю о потерянной снежинке;
- нарисуй подарок, не отрывая карандаш от бумаги;
- расскажи, что могло бы быть внутри волшебного новогоднего мешка;
- покажи, как Дед Мороз проверяет список подарков;
- расскажи, как бы ты объяснил Снегурочке, что такое весна;
- изобрази, как ты делаешь ангела на снегу;
- изобрази пингвина, который скользит по льду.
Прикольные фанты на Новый год для взрослых
Для компаний с совершеннолетними участниками подойдут задания с элементами юмора, которые позволят раскрыться каждому. Ниже идеи необычных фантов:
- придумай танец под музыку, которую напевают другие;
- изобрази, как ты пьешь горячий глинтвейн, обжигаясь при каждом глотке;
- станцуй, как будто ты на коньках, но не умеешь кататься;
- изобрази, как ты идешь по очень скользкому льду;
- нарисуй снеговика, не используя руки;
- спой любую песню, меняя ее слова на «мороз»;
- изобрази, как ты радуешься подарку, который тебе не нравится;
- придумай короткую историю, где снеговик становится героем;
- придумай поздравление, используя только жесты;
- изобрази елку, которая сбрасывает свои игрушки;
- сделай комплимент каждому гостю, используя новогодние ассоциации;
- придумай поздравление для всех гостей голосом мультяшного персонажа;
- станцуй под музыку, воображая, что ты в тяжелом зимнем костюме;
- придумай стих про снеговика и его нос;
- изобрази, как ты таешь от объятий Деда Мороза;
- спой любимую песню голосом, словно замерз;
- придумай короткий стих о том, как ты построил снежную крепость;
- расскажи про свое самое смешное новогоднее приключение;
- изобрази эльфа, который потерял подарок;
- покажи, как ты наряжаешь елку, находясь на каблуках;
- изобрази, как бы ты открывал бутылку шампанского без рук;
- расскажи, как ты случайно перепутал свой подарок с чужим;
- придумай рекламу для новогодней гирлянды;
- попроси у кого-то новогоднее желание, заговорив как волшебник;
- станцуй в стиле танцующего снеговика;
- спой «В лесу родилась елочка», как будто ты опоздал на праздник;
- придумай танец снежинок в бурю;
- изобрази, как открываешь подарок с завязанными глазами.
Забавные и простые новогодние фанты для детей
Малыши обожают игры, особенно когда задания несложные и забавные. Ниже список вариантов фантов для детей на новогодний праздник:
- изобрази, как ты лепишь снеговика;
- придумай стих про Новый год;
- нарисуй елочку с закрытыми глазами;
- спой песню о зиме шепотом;
- изобрази Деда Мороза, который запутался в бороде;
- сделай снежинку из бумаги за одну минуту;
- изобрази, как мишка готовится к зиме;
- придумай сказку про Новый год;
- нарисуй подарок мечты;
- прочитай стих, прыгая на месте;
- изобрази, как ты ловишь снежинки;
- станцуй под воображаемую новогоднюю песню;
- изобрази, как ты подбираешься к подаркам ночью;
- спой любимую песню, как будто поешь в мороз;
- изобрази Санта-Клауса, который застрял в трубе;
- придумай поздравление для своей игрушки;
- изобрази волшебника, который призывает снег;
- покажи, как ты танцуешь вокруг елки.
Как организовать игру в фанты на Новый год
Игра в фанты не требует сложной подготовки, но можно следовать нескольким простым советам, чтобы все прошло идеально:
1. Подготовьте задания заранее. Чтобы игра прошла весело, важно иметь под рукой список забавных заданий.
2. Создайте атмосферу. Украсьте комнату, включите праздничную музыку и создайте уют.
3. Выберите ведущего. Он будет контролировать ход игры и зачитывать задания.
4. Не забывайте про поощрения. Маленькие подарки за самые смешные исполнения могут стать приятным бонусом.
5. Учитывайте возраст участников. Подбирайте задания в зависимости от того, кто будет играть — дети или взрослые.
6. Оставьте место для импровизации. Иногда самые забавные моменты происходят спонтанно.
Фанты на Новый год — это отличное развлечение для любых компаний, будь то шумная вечеринка с друзьями или семейное торжество с детьми. Главное — проявить креативность, не бояться веселиться и создавать праздничное настроение для всех участников. Пусть этот Новый год запомнится яркими эмоциями, смехом и неожиданными заданиями, которые подарят каждому незабываемые моменты!
Редактор: Ольга Савинцева