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Фанты на Новый год — 2025: 100 идей заданий для взрослых и детей

Зимние праздники — время не только подарков и вкусных угощений, но и веселых игр. Игра в фанты — отличный способ разнообразить праздник и создать настоящую атмосферу волшебства и смеха. Фанты на Новый год — 2025 могут стать развлечением как для большой компании, так и для уютного семейного вечера с детьми.

Женщины играют на Новый год.
Источник: Freepik

Ниже поделимся правилами игры и предложим 100 оригинальных заданий для детей и взрослых. Среди них вы обязательно найдете варианты фантов на Новый год — 2025, которые придутся по душе вам и вашей семье.

Как играть в фанты

Это традиционная забава, в которой участники выполняют смешные и иногда неожиданные задания. Сначала каждый игрок должен отдать какой-нибудь личный предмет в казну фантов. После этого ведущий по очереди достает предметы и называет задание для владельца. Вот как можно организовать игру:

  • каждый участник отдает личный предмет (ключи, украшение, шарф);
  • все предметы складываются в общую емкость (коробка, мешок);
  • ведущий вытаскивает по одному предмету и предлагает владельцу выполнить задание;
  • выполнив задание, человек забирает свой предмет обратно.

Такая простая механика помогает сделать игру веселой и непредсказуемой. Чем необычнее задания, тем интереснее и смешнее пройдет новогодний вечер.

Смешные новогодние фанты с заданиями для компании

Если в праздничную ночь вас ждет большая компания, то фанты помогут «разогреть» всех гостей. Выберите веселые задания, чтобы создать атмосферу:

  • изобрази новогоднюю елку с украшениями;
  • спой новогоднюю песню с переодеванием в шляпу;
  • попроси трех гостей о чем-то на воображаемом иностранном языке;
  • изобрази танец снежинки;
  • придумай короткий стих про зимнего зверя;
  • спой любимую песню, используя слово «снег» вместо каждого глагола;
  • сделай 10 фотографий с воображаемыми фейерверками;
  • пожелай что-то в рифму всем присутствующим;
  • произнеси поздравление, зажимая нос;
  • изобрази, как ведет себя пингвин, когда спешит на праздник;
  • придумай танец под звуки открывания шампанского;
  • станцуй под Jingle Bells, представляя, что ты на коньках;
  • рассмеши всех, изображая снеговика, который тает;
  • притворись, что даришь воображаемый подарок;
  • изобрази, как ты падаешь в сугроб и выходишь победителем;
  • спой «В лесу родилась елочка» голосом робота;
  • придумай три коротких новогодних анекдота;
  • поговори с елкой по душам, как с другом;
  • изобрази Деда Мороза, который забыл, где его сани;
  • покажи, как ты радуешься подарку, которого не ждал;
  • выпей стакан воды, изображая, что это горячий глинтвейн;
  • станцуй, будто ты пытаешься не наступить на лед под ногами;
  • изобрази, как бы ты упаковывал гигантский подарок;
  • придумай и покажи движение для новогоднего танца;
  • изобрази, как новогодняя гирлянда неожиданно замыкает;
  • расскажи, как ты искал снег в пустыне Сахара;
  • изобрази, как ты просыпаешься в новогоднюю ночь после того, как проспал бой курантов;
  • станцуй, будто ты елочная игрушка, висящая на ветке;
  • изобрази зайца, который неожиданно встретил Деда Мороза в лесу;
  • сделай вид, что ведешь репортаж с новогоднего праздника в снежную бурю;
  • придумай, как объяснить пришельцам, что такое Новый год.

Дети и взрослые играют на Новый год.
Источник: Freepik

Веселые фанты для новогодней игры семей с детьми

С малышами фанты могут стать настоящей традицией. Придумайте задания, которые будут интересны взрослым и детям. Ниже идеи для семейной игры:

  • нарисуй снеговика с закрытыми глазами;
  • придумай короткую сказку про новогоднее чудо;
  • изобрази, как медведь танцует у елки;
  • расскажи стих про Деда Мороза и его шапку;
  • собери гирлянду из любых предметов в комнате;
  • изобрази зайца, который боится мороза;
  • нарисуй снежинку на воображаемом стекле;
  • придумай загадку про Новый год;
  • спой песню, заменяя все слова на «ля-ля»;
  • нарисуй елку за 30 секунд;
  • придумай три желания для себя на новый год;
  • сделай фигурку снежинки из бумаги за минуту;
  • прочитай стих, пропуская каждое третье слово;
  • покажи, как одеваешься на прогулку в мороз;
  • нарисуй снежного зверя с завязанными глазами;
  • станцуй, как будто ты снежинка на ветру;
  • сочини песенку о Деде Морозе;
  • придумай новое имя для снеговика;
  • придумай историю о потерянной снежинке;
  • нарисуй подарок, не отрывая карандаш от бумаги;
  • расскажи, что могло бы быть внутри волшебного новогоднего мешка;
  • покажи, как Дед Мороз проверяет список подарков;
  • расскажи, как бы ты объяснил Снегурочке, что такое весна;
  • изобрази, как ты делаешь ангела на снегу;
  • изобрази пингвина, который скользит по льду.

Прикольные фанты на Новый год для взрослых

Для компаний с совершеннолетними участниками подойдут задания с элементами юмора, которые позволят раскрыться каждому. Ниже идеи необычных фантов:

Женщины танцуют в Новый год.
Источник: Freepik

  • придумай танец под музыку, которую напевают другие;
  • изобрази, как ты пьешь горячий глинтвейн, обжигаясь при каждом глотке;
  • станцуй, как будто ты на коньках, но не умеешь кататься;
  • изобрази, как ты идешь по очень скользкому льду;
  • нарисуй снеговика, не используя руки;
  • спой любую песню, меняя ее слова на «мороз»;
  • изобрази, как ты радуешься подарку, который тебе не нравится;
  • придумай короткую историю, где снеговик становится героем;
  • придумай поздравление, используя только жесты;
  • изобрази елку, которая сбрасывает свои игрушки;
  • сделай комплимент каждому гостю, используя новогодние ассоциации;
  • придумай поздравление для всех гостей голосом мультяшного персонажа;
  • станцуй под музыку, воображая, что ты в тяжелом зимнем костюме;
  • придумай стих про снеговика и его нос;
  • изобрази, как ты таешь от объятий Деда Мороза;
  • спой любимую песню голосом, словно замерз;
  • придумай короткий стих о том, как ты построил снежную крепость;
  • расскажи про свое самое смешное новогоднее приключение;
  • изобрази эльфа, который потерял подарок;
  • покажи, как ты наряжаешь елку, находясь на каблуках;
  • изобрази, как бы ты открывал бутылку шампанского без рук;
  • расскажи, как ты случайно перепутал свой подарок с чужим;
  • придумай рекламу для новогодней гирлянды;
  • попроси у кого-то новогоднее желание, заговорив как волшебник;
  • станцуй в стиле танцующего снеговика;
  • спой «В лесу родилась елочка», как будто ты опоздал на праздник;
  • придумай танец снежинок в бурю;
  • изобрази, как открываешь подарок с завязанными глазами.

Забавные и простые новогодние фанты для детей

Малыши обожают игры, особенно когда задания несложные и забавные. Ниже список вариантов фантов для детей на новогодний праздник:

  • изобрази, как ты лепишь снеговика;
  • придумай стих про Новый год;
  • нарисуй елочку с закрытыми глазами;
  • спой песню о зиме шепотом;
  • изобрази Деда Мороза, который запутался в бороде;
  • сделай снежинку из бумаги за одну минуту;
  • изобрази, как мишка готовится к зиме;
  • придумай сказку про Новый год;
  • нарисуй подарок мечты;
  • прочитай стих, прыгая на месте;
  • изобрази, как ты ловишь снежинки;
  • станцуй под воображаемую новогоднюю песню;
  • изобрази, как ты подбираешься к подаркам ночью;
  • спой любимую песню, как будто поешь в мороз;
  • изобрази Санта-Клауса, который застрял в трубе;
  • придумай поздравление для своей игрушки;
  • изобрази волшебника, который призывает снег;
  • покажи, как ты танцуешь вокруг елки.

Новый год.
Источник: Shutterstock

Как организовать игру в фанты на Новый год

Игра в фанты не требует сложной подготовки, но можно следовать нескольким простым советам, чтобы все прошло идеально:

1. Подготовьте задания заранее. Чтобы игра прошла весело, важно иметь под рукой список забавных заданий.

2. Создайте атмосферу. Украсьте комнату, включите праздничную музыку и создайте уют.

3. Выберите ведущего. Он будет контролировать ход игры и зачитывать задания.

4. Не забывайте про поощрения. Маленькие подарки за самые смешные исполнения могут стать приятным бонусом.

5. Учитывайте возраст участников. Подбирайте задания в зависимости от того, кто будет играть — дети или взрослые.

6. Оставьте место для импровизации. Иногда самые забавные моменты происходят спонтанно.

Фанты на Новый год — это отличное развлечение для любых компаний, будь то шумная вечеринка с друзьями или семейное торжество с детьми. Главное — проявить креативность, не бояться веселиться и создавать праздничное настроение для всех участников. Пусть этот Новый год запомнится яркими эмоциями, смехом и неожиданными заданиями, которые подарят каждому незабываемые моменты!

Редактор: Ольга Савинцева