Фантазия на тему: почему «Алиса в Стране чудес» вызвала споры у критиков и зрителей

Обыкновенная российская школьница Алиса (Анна Пересильд) вечером трудного дня встречает в лесу странного господина в белом костюме (Андрей Федорцов) и отправляется за ним вниз по кроличьей норе вместе с юношей, который ей нравится (Олег Савостюк). В Стране чудес обитают сплошь двойники Алисиных близких и знакомых: папа (Милош Бикович) стал Безумным Шляпником, мама (Ирина Горбачева) — Королевой, школьная директриса (Паулина Андреева) — Герцогиней, и так далее. А еще все поют песни Владимира Высоцкого с легендарной пластинки 1976 года. Спойлер: как бы ни старались авторы фильма, аудиоспектакль Высоцкого так и останется самой удачной русскоязычной адаптацией сказки Льюиса Кэрролла.
В случае с этим проектом основные противоречия современного российского кинематографа даны в концентрате: многие критики оценили фильм отрицательно, а некоторые даже обвинили его создателей в предательстве наследия Высоцкого. Зрители в массе своей тоже не слишком довольны (более 80 000 оценщиков на «Кинопоиске» выдали средний балл 4,8), однако продюсеры фильма и его спонсоры из «Газпром-Медиа» могут пренебречь всем этим негативом: сборы у фильма отличные. Заработав миллиард рублей, «Алиса» стала одним из самых успешных фильмов года.
То есть зрителям в целом фильм не нравится, но билеты на него они покупают охотно? Видимо, разгадка в том, насколько отличаются реакции на фильм у разных возрастных категорий: по данным аналитиков, «Алису» неплохо принимают подростки от 13 до 17 лет, но резко отрицательно оценивают молодые люди от 18 до 24 и довольно прохладно — более старшие категории. Как говорила сама Алиса, «все чудесатее и чудесатее». Получается, что авторы фильма, пусть и рассчитывали на более широкую демографию, случайно сотворили тинейджерский хит, который не понравился почти никому из тех, кто уже окончил школу.
Подростки в фильме хотя и обитают в несколько стерильном мире, но смотрятся на экране вполне органично: 35-летний режиссер Юрий Хмельницкий обошелся без того, чтобы заставить их говорить на устаревшем сленге или делать искусственные отсылки в современность. Алиса — обычная старшеклассница с обычными проблемами: мир такой скучный, надо сдавать ОГЭ, и подруга не подруга, и парень вроде нравится, но не знаешь, как себя с ним вести. А вот умчаться бы лучше в мир мечты — и верить в сказку так, как было, когда родители ставили для нее самодельные спектакли (что и показано в прологе фильма).
Приключение Алисы у Кэрролла (и в большинстве его адаптаций) было ярким, но непрошеным, как и всякое сновидение. В российском фильме 2025 года Алиса попадает в Страну чудес как будто по заказу. Этот-то способ захода в кэрролловский мир наверняка и пленил многих зрителей-тинейджеров. К тому же Алиса попадает туда не одна, а в компании всех, кого она знает, вплоть до дорожного рабочего (Сергей Бурунов, ставший синей гусеницей) — ну чем не фанфик?
Это не проговаривается прямо, но, по-видимому, рамочный мир фильма не отличается от нашего в том плане, что «Алиса в Стране чудес» в нем тоже широко известная книга. Главная героиня, которая носит соответствующее имя, ассоциирует себя с кэрролловской Алисой, но при этом само произведение помнит, скорее, в пересказе родителей и, вполне возможно, как раз в аудиоверсии Высоцкого — в этих рамках она и фантазирует.
Тут надо сказать, что браться за экранизацию «Алисы» в 2025 году на русском языке и с относительно небольшим бюджетом — дело смелое, даже самоотверженное. На фоне одних только классического мультфильма Уолта Диснея и ревизионистской постановки Тима Бертона такая адаптация заведомо обречена выглядеть блекло.
То есть каким бы ни получился фильм, над ним в любом случае с некоторым осуждением нависали бы грозные призраки, как минимум, Кэрролла, Диснея, Бертона, а в России еще и Высоцкого. Авторам, цитируя первоисточник, «нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте» — и они бегут, как могут. Без особых вульгарностей аранжируют песни Высоцкого и превращают их в танцевальные номера. Без особого дурновкусия дополняют действие новыми шутками. Даже не стесняются сатирических ноток: в 1970-х многие слышали в адаптации Высоцкого сатиру на застойный СССР, и в фильме 2020-х проскальзывают намеки на абсурдизм наших дней.
Разумеется, в фильме много к чему можно придраться. Например, как повествование скачет между странствиями Алисы и смутными интригами вокруг Королевы, Герцогини и Шляпника (в какой-то момент они кажутся любовным треугольником, но все это как-то невнятно). Или к тому, что фильм так и не определяется, какая же в нем центральная тема — подростковая влюбленность, неизбежность взросления, семейные отношения или зыбкость фантазий. Наконец, можно придраться к множеству мелких, но запоминающихся недочетов: как можно было умудриться показать Чеширского кота настолько скучным, чтобы было довольно трудно догадаться, что это Чеширский кот? Зазеркальный двойник симпатичного учителя литературы в исполнении Ильи Лыкова — просто какой-то философствующий дядька в меховом пальто и с фужером молока; он даже толком не улыбается.
Однако эти недостатки все же не настолько вопиющие, чтобы с ходу добавлять фильм в коллекцию великих провалов российского кинематографа. Фильм скорее средний, чем ужасный — тем не менее те же пользователи «Кинопоиска» к нему безжалостны. Почему же?
Возможно, что «Алиса» слишком напоминает зрителям о том, что они уже неоднократно видели в последние годы (например, в прокате начала ноября «Алиса» конкурировала главным образом с такой же киносказкой — фильмом «Горыныч»). Мог сыграть свою роль и агрессивный маркетинг, преподносящий рядовое подростковое фэнтези как главное приключение сезона. А еще зритель опять увидел актеров, которых теперь берут почти в каждый российский фильм только потому, что их лица хорошо известны, — и Анна Пересильд после успеха «Слова пацана» быстро вошла в этот список.
Опять яркие цвета, опрятные интерьеры, благообразие: у синей гусеницы отняли кальян, об откусывании грибов не может идти и речи. Дежурная мораль: на самом деле мама и папа любят друг друга, а особенно сильно любят дочку; голубоглазый блондин и правда прекрасный принц; а если кажется, что дела идут плохо, надо успокоиться и потерпеть. Идеализированная киносказка особенно задевает тех, кто вырос на той самой пластинке Высоцкого: для огромного множества позднесоветских и постсоветских детей она столь канонична, чтобы фильм с ней неизбежно сравнивали. И как показывают рейтинги, явно не в пользу новой экранизации.
