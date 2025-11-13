Фантазия на тему: почему «Алиса в Стране чудес» вызвала споры у критиков и зрителей

Разумеется, в фильме много к чему можно придраться. Например, как повествование скачет между странствиями Алисы и смутными интригами вокруг Королевы, Герцогини и Шляпника (в какой-то момент они кажутся любовным треугольником, но все это как-то невнятно). Или к тому, что фильм так и не определяется, какая же в нем центральная тема — подростковая влюбленность, неизбежность взросления, семейные отношения или зыбкость фантазий. Наконец, можно придраться к множеству мелких, но запоминающихся недочетов: как можно было умудриться показать Чеширского кота настолько скучным, чтобы было довольно трудно догадаться, что это Чеширский кот? Зазеркальный двойник симпатичного учителя литературы в исполнении Ильи Лыкова — просто какой-то философствующий дядька в меховом пальто и с фужером молока; он даже толком не улыбается.