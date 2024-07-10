Фантастика в реальности: что изобрел Никола Тесла

10 июля 1856 года родился великий сербский инженер и физик Никола Тесла. За свою долгую карьеру он получил более 111 патентов в США и еще примерно 300 в других странах.
Рассказываем о восьми изобретениях: как те, что используются по сей день, так и изобретения, которые не были реализованы.
Безлопастная турбина
В 1906 году Тесла продемонстрировал безлопастную турбину мощностью 200 лошадиных сил. Как понятно из названия, она не имеет лопастей, а состоит из нескольких гладких пластин, прикрепленных к валу.
Жидкость подается из отверстий, которое обычно расположено в верхней части турбины. При этом единственный выход, расположенный в центре, жидкость перед выходом из турбины совершает спиральный путь. Она создает тягу, чтобы заставить диски вращаться.
Это изобретение так и не стало популярным. Сейчас оно используется редко, в основном в тех случаях, когда в качестве источника энергии используется пар или сжатый воздух.
Лучи смерти
В начале Второй мировой войны Никола Тесла внезапно объявил на весь мир, что сконструировал оружие, которое положит конец всем войнам. Назвал он изобретение «мирными лучами». Средства массовой информации назвали их совсем иначе.
Изобретение, подобно Великой китайской стене, должно было защитить границы любых государств. И речь шла об устройстве, которое должно было создать поток частиц такой мощности, чтобы что он мог бы сбить воздушный флот из 10 000 вражеских самолетов на расстоянии 300 километров.
К сожалению, Тесла не представил никаких доказательств даже гипотетической возможности существования устройства, хоть и говорил о нем до самой смерти.
Катушка Тесла
В конце 1890-х и начале 1900-х Тесла экспериментировал с различными идеями, в которых исследовал возможные способы беспроводной передачи электроэнергии. Такой системой была катушка Тесла.
Изобретение позволяет генерировать высокочастотный ток с большим напряжением. Тесла запатентовал устройство в 1897 году и предположил, что с помощью него электричество можно будет передавать по воздуху.
В современном мире катушка Тесла не имеет бытового применения. Какое-то время она использовалась военными для обесточивания электроприборов противника.
Радиосвязь
В поисках разгадки к тайне передачи электроэнергии по воздуху Тесла создал радиоуправляемую лодку, которую хотел внедрить в военную промышленность.
Сверхзвуковой дирижабль
В 1919 году Тесла высказал идею о создании сверхзвукового дирижабля, который мог бы питаться беспроводным электричеством, которое бы подавалось с наземных вышек.
По словам Тесла, можно бы было построить несколько электростанций, которые могли бы обеспечивать воздушные суда практически бесконечной электроэнергией.
Гидроэлектростанция
В 1895 году Тесла спроектировал одну из первых гидроэлектростанций переменного тока в Соединенных Штатах на Ниагарском водопаде.
Сегодня гидроэлектроэнергия обеспечивает электричеством весь мир и является одним из основных возобновляемых источников получения тока.
Разработка гидроэлектростанции ознаменовала решающий поворотный момент в развитии производства и передачи энергии. Его дальновидность, ноу-хау и техническая хватка внесли свой вклад в развитие существующей электросети и предоставили новые возможности для изучения возобновляемых источников энергии.
Фотоаппарат для чтения мыслей
Тесла был уверен, что можно изобрести такое устройство, которое сможет фотографировать мысли любого человека.
Тесла всегда интересовался вопросом зрительных образов. Он считал, что мыслительный образ после зарождения в мозге поступает в сетчатку глаза и там превращается в картинку. Поэтому, по мнению изобретателя, если создать специальный экран, то мысли могут стать видимыми для других людей. По словам Тесла, эта гипотеза натолкнула его на изобретение телевидения. Но «фотоаппарат для мыслей» так и не был создан.
Робототехника
Тесла выдвинул идею о том, что все живые существа действуют под влиянием внешних импульсов. Он утверждал, что каждый человек — автомат с возможностью движения в результате реакций на внешние стимулы.
В будущем Тесла представлял роботов как помощников для каждого человека. После презентации радиоуправления он предвещал будущее за разумными машинами, разного рода сенсорами и системами управлений.
Анна Морозова