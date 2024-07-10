Фантастика в реальности: что изобрел Никола Тесла

Тесла всегда интересовался вопросом зрительных образов. Он считал, что мыслительный образ после зарождения в мозге поступает в сетчатку глаза и там превращается в картинку. Поэтому, по мнению изобретателя, если создать специальный экран, то мысли могут стать видимыми для других людей. По словам Тесла, эта гипотеза натолкнула его на изобретение телевидения. Но «фотоаппарат для мыслей» так и не был создан.