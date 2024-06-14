На концерте Тейлор Свифт фанаты вызвали землетрясение

Во время одного из концертов в Эдинбурге тура «The Eras» фанаты Тейлор Свифт вызвали сейсмическую активность, активно хлопая и топая ногами. Землетрясение ощутили на расстоянии 6 км от места проведения выступления. По подсчетам экспертов, поклонники звезды произвели около 80 кВт, что сопоставимо с энергией, которую вырабатывают 6000 автомобильных аккумуляторов.
Поп-звезда провела в Эдинбурге в рамках своего гастрольного тура три шоу. Каждый концерт посетили около 73 000 зрителей, трижды побив рекорд по количеству зрителей на стадионном концерте в Шотландии.
По данным сейсмологов, это уже не первый подобный инцидент. Год назад фанаты певицы также вызвали землетрясение магнитудой 2,3 на концерте в Сиэтле. Кстати, Британская геологическая служба (BGS) представила топ самых «сейсмически активных» треков Свифт:
- …Ready For It?
- Cruel Summer
- Champagne problems
- Shake It Off
- But Daddy I Love Him
- Getaway Car
По версии американского журнала Time, Тейлор Свифт — уникальная личность, ставшая человеком 2023 года. Сейчас у певицы проходит мировое турне «The Eras», которое уже успело войти в Книгу рекордов Гиннесса по количеству кассовых сборов: доход от него превысил сумму в $1 млрд. Ранее аналогичный рекорд принадлежал Элтону Джону, заработавшему за время тура $939 млн.
Ранее стало известно, что голограмма певца Элвиса Пресли отправится в тур. Ведутся переговоры с владельцами интеллектуальной собственности образа музыканта.
Кристина Корчанова