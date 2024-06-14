На концерте Тейлор Свифт фанаты вызвали землетрясение

Во время одного из концертов в Эдинбурге тура «The Eras» фанаты Тейлор Свифт вызвали сейсмическую активность, активно хлопая и топая ногами. Землетрясение ощутили на расстоянии 6 км от места проведения выступления. По подсчетам экспертов, поклонники звезды произвели около 80 кВт, что сопоставимо с энергией, которую вырабатывают 6000 автомобильных аккумуляторов.