Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На концерте Тейлор Свифт фанаты вызвали землетрясение

«Готовы к этому?»: во время выступления американской певицы в Шотландии зафиксировали небольшое землетрясение из-за того, что поклонники слишком активно топали ногами и хлопали в ладоши.

Источник: AP 2023

Во время одного из концертов в Эдинбурге тура «The Eras» фанаты Тейлор Свифт вызвали сейсмическую активность, активно хлопая и топая ногами. Землетрясение ощутили на расстоянии 6 км от места проведения выступления. По подсчетам экспертов, поклонники звезды произвели около 80 кВт, что сопоставимо с энергией, которую вырабатывают 6000 автомобильных аккумуляторов.

Поп-звезда провела в Эдинбурге в рамках своего гастрольного тура три шоу. Каждый концерт посетили около 73 000 зрителей, трижды побив рекорд по количеству зрителей на стадионном концерте в Шотландии.

По данным сейсмологов, это уже не первый подобный инцидент. Год назад фанаты певицы также вызвали землетрясение магнитудой 2,3 на концерте в Сиэтле. Кстати, Британская геологическая служба (BGS) представила топ самых «сейсмически активных» треков Свифт:

  • …Ready For It?
  • Cruel Summer
  • Champagne problems
  • Shake It Off
  • But Daddy I Love Him
  • Getaway Car

По версии американского журнала Time, Тейлор Свифт — уникальная личность, ставшая человеком 2023 года. Сейчас у певицы проходит мировое турне «The Eras», которое уже успело войти в Книгу рекордов Гиннесса по количеству кассовых сборов: доход от него превысил сумму в $1 млрд. Ранее аналогичный рекорд принадлежал Элтону Джону, заработавшему за время тура $939 млн.

Ранее стало известно, что голограмма певца Элвиса Пресли отправится в тур. Ведутся переговоры с владельцами интеллектуальной собственности образа музыканта.

Кристина Корчанова