Фанаты Гарри Поттера загудели на Кингс Кросс

1 сентября фанаты саги о юном волшебнике собрались на вокзале Кингс Кросс, чтобы посмотреть на объявление о том, что в 11:00 с платформы 9 ¾ отходит волшебный поезд в Хогвартс. Этой традиции уже много лет, но в этом году фанатов ждало разочарование: вокзал не стал выводить вымышленный поезд на табло с отправлениями.