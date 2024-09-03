Фанаты Гарри Поттера загудели на Кингс Кросс

1 сентября фанаты саги о юном волшебнике собрались на вокзале Кингс Кросс, чтобы посмотреть на объявление о том, что в 11:00 с платформы 9 ¾ отходит волшебный поезд в Хогвартс. Этой традиции уже много лет, но в этом году фанатов ждало разочарование: вокзал не стал выводить вымышленный поезд на табло с отправлениями.
Кинокомпания Warner Bros, владеющая правами на франшизу о Гарри Поттере, предупредила фанатов, что событие не состоится, посоветовав им посмотреть спецвыпуск британского реалити-шоу «Я знаменитость, выпустите меня!», посвященный Хогвартсу.
Поттероманы все равно собрались на вокзале в надежде на капельку чуда, которое в этом году, увы, не состоялось, а запись разочарованной реакции попала на видео.