Фанат Nokia собрал громадную коллекцию телефонов и попал в Книгу Гиннесса

Венс Палау Фернандес хранит гаджеты в своей квартире в Барселоне. Собирать коллекцию Nokia он начал в 2008 году. К 2018 году в его распоряжении было уже 700 телефонов этой марки, и Фернандес решил пополнять ее гаджетами других брендов и прототипами устройств, которые Nokia так и не выпустила в продажу. На сегодняшний день в его собрании находятся телефоны Siemens, NEC, Motorola, Blackberry, Samsung, HTC, Apple и многих других компаний. Среди них — эксклюзивные и редкие модели.