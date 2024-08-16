Фанат Nokia собрал громадную коллекцию телефонов и попал в Книгу Гиннесса

Фанат Nokia Венс Палау Фернандес из Испании попал в Книгу рекордов Гиннесса, собрав самую большую коллекцию мобильных телефонов, в которой — 3615 моделей. Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году Андреем Билби Аргентисом из Румынии — 3456 телефонов.
Венс Палау Фернандес хранит гаджеты в своей квартире в Барселоне. Собирать коллекцию Nokia он начал в 2008 году. К 2018 году в его распоряжении было уже 700 телефонов этой марки, и Фернандес решил пополнять ее гаджетами других брендов и прототипами устройств, которые Nokia так и не выпустила в продажу. На сегодняшний день в его собрании находятся телефоны Siemens, NEC, Motorola, Blackberry, Samsung, HTC, Apple и многих других компаний. Среди них — эксклюзивные и редкие модели.
Некоторые гаджеты выпускались ограниченным тиражом, как, например, Nokia 3220 Star Wars Ep III. У Фернандеса есть телефоны с изображением Йоды, Звездным истребителем, Оби-Ваном Кеноби, Киборгом и Падаваном.
Фернандес считает свою коллекцию неполной и планирует ее пополнять. Тем не менее он уже называет собрание музеем, ведь Nokia выпустила более 1000 моделей телефонов, а у него уже около 700 гаджетов компании.