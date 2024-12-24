Фанат «Монополии» собрал коллекцию, которую вновь отметила Книга рекордов Гиннесса

Британский фанат настольных игр побил свой собственный мировой рекорд Гиннесса, когда было установлено, что его коллекция памятных вещей из настольной игры «Монополия» составила 4379 предметов. Об этом сообщает United Press International.
Нил Скаллан, чья коллекция по большей части состоит из различных изданий «Монополии», установил первый рекорд, собрав 1677 сувениров в 2016 году. Позднее он увеличил коллекцию и побил собственный рекорд в 2017 и 2018 годах. В 2024 году Скаллан укрепил свои позиции рекордсмена, собрав 4379 памятных сувениров.
Я начал со стандартного набора. Затем я привозил их из разных стран, когда путешествовал. Было приятно иметь что-то на память о своем путешествии и всех тех местах, где ты побывал.
Скаллан поделился, что в его коллекции все еще не хватает одного «святого грааля»: редкого издания игры, посвященного австралийской команде по регби «Кронулла Шаркс». Фанат рассказал, что он специально ездил в штаб-квартиру компании по производству настольных игр Winning Moves в Сиднее (Австралия), где на полке стояла такая игра.
Однако ему не разрешили приобрести редкую «Монополию» из личной коллекции. Тем не менее Скаллан не намерен останавливаться на достигнутом, а значит — охота продолжается.
Ранее рассказывали, что фанат франшизы «Ходячие мертвецы» попал в книгу рекордов Гиннесса.