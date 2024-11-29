Фанат франшизы «Ходячие мертвецы» попал в книгу рекордов Гиннесса

Рашид Аль-Олайян из Даммама (Эш-Шаркия, Саудовская Аравия) превратил часть своего дома в музей «Ходячих мертвецов», где представлены игрушки, книги, игры, статуэтки и произведения искусства, созданные по мотивам серии комиксов, сериала «Ходячие мертвецы» от студии AMC и его спин-оффов.