Фанат франшизы «Ходячие мертвецы» попал в книгу рекордов Гиннесса

Житель Саудовской Аравии попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря тому, что собрал самую большую коллекцию из 3053 различных памятных вещей, связанных с комиксами и телевизионной франшизой «Ходячие мертвецы». Об этом пишет United Press International.
Рашид Аль-Олайян из Даммама (Эш-Шаркия, Саудовская Аравия) превратил часть своего дома в музей «Ходячих мертвецов», где представлены игрушки, книги, игры, статуэтки и произведения искусства, созданные по мотивам серии комиксов, сериала «Ходячие мертвецы» от студии AMC и его спин-оффов.
Аль-Олайян рассказал, что начал собирать тематическую коллекцию в 2015 году, приобретая различные фигурки с Мишонн и ее домашними зомби. Со временем небольшой стеллаж с игрушками сменил целый дом, заполненный различной атрибутикой и мерчем.
Я считаю, что франшиза «Ходячие мертвецы» — лучшая из существующих. Кто не любит зомби-шоу?
Сообщается, что некоторые экспонаты из коллекции подписаны актерами из сериала. Рашид Аль-Олайян надеется, что однажды он также получит автограф Роберта Киркмана, писателя и соавтора серии комиксов.
Пока существует какой-то мерч, которого у меня нет, я буду стремиться заполучить его.
Ранее рассказывали про другой рекорд Гиннесса: в США приготовили самый большой айс-латте в мире.