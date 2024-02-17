Фальшивый звук: электронную почту стали чаще атаковать при помощи аудиосообщений

В свою очередь, эксперт по сетевым угрозам компании «Код безопасности» Константин Шуленин отмечает, что, используя голосовые сообщения для кибератак, мошенники в первую очередь рассчитывают на любопытство и невнимательность своих жертв. Получив такое письмо, пользователи могут попытаться его открыть без дополнительной проверки. К тому же тут работает эффект новизны: пока схема не стала массовой, на нее будут попадаться.