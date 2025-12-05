Фальшивая нота: почему несколько стран отказались от Евровидения-2026

Следует учитывать, что напряженность вокруг участия отдельных стран в «Евровидении» возникала и ранее. В 2024 году представитель Нидерландов Йост Кляйн (Joost) был дисквалифицирован после жалобы сотрудницы съемочной группы. В СМИ тогда широко обсуждались его возможные конфликты с израильской делегацией. Во время пресс-конференции Кляйн вмешался в интервью представительницы Израиля Эден Голан, когда журналист спросил ее, считает ли она, что ставит под угрозу других участников и зрителей. Голан замешкалась, и продюсер конкурса отметил, что певица не обязана отвечать на каждый вопрос. Тогда Кляйн вмешался со словами: «А почему нет?» — после чего израильской участнице всё же пришлось ответить.