Фальшивая нота: почему несколько стран отказались от Евровидения-2026

Музыкальная сцена «Евровидения» давно перестала быть просто конкурсом песен и хореографии, превратившись в арену политических заявлений. В пятницу, 5 декабря, стало известно, что сразу четыре страны Европейского вещательного союза (EBU) объявили бойкот «Евровидению-2026». Поводом для столь резкого шага стала позиция организаторов Генеральной ассамблеи EBU, которая разрешила Израилю участвовать в мероприятии вопреки возросшему давлению на фоне событий в секторе Газа. На данный момент участие подтвердила 31 страна, однако напряжение вокруг проекта продолжает нарастать. О том, к чему может привести этот конфликт, — в материале «Известий».
Коллективный бойкот «Евровидения»: что произошло, последние новости
В пятницу, 5 декабря, Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения объявили бойкот песенному конкурсу «Евровидение-2026». Решение было принято после того, как Генеральная ассамблея Европейского вещательного союза (EBU) проголосовала за допуск представителя Израиля к участию в конкурсе.
По информации из различных источников, к бойкоту могут присоединиться также — Португалия, Исландия и Бельгия, однако официального подтверждения от их вещателей пока не поступало.
Сейчас принять участие планирует 31 государство. В ближайшее время всем странам предстоит повторно подтвердить свои заявки. Окончательный список 70-го, юбилейного конкурса обещают опубликовать до католического Рождества — 25 декабря.
Имидж под угрозой
Бойкот четырех государств стал серьезным испытанием для организаторов «Евровидения». Такое решение может негативно сказаться как на международном имидже конкурса, так и на интересе аудитории, который традиционно измеряется десятками миллионов зрителей.
Несмотря на это, генеральный секретарь EBU Дельфина Эрнотт-Кунчи подчеркнула, что поддержка участия Израиля большинством стран говорит о стремлении сохранить открытость и прозрачность конкурса, даже в условиях усиливающегося политического давления.
Пока часть стран заявляет о своем выходе, другие подтверждают участие в «Евровидении-2026». Среди них — крупные вещатели Германии и Франции. Подобное позволяет организаторам рассчитывать на сохранение масштаба и статуса конкурса, даже если некоторые государства всё же решат остаться в стороне.
Напряженность на пределе
Протесты против участия Израиля в «Евровидении» обусловлены военной операцией ЦАХАЛ в секторе Газа, начавшейся 13 октября 2023 года, после атаки боевиков ХАМАС на музыкальный фестиваль «Нова». В ходе широкомасштабных боевых действий регион оказался практически разрушен. Под удары попали гражданские объекты, такие как больницы, школы, жилые кварталы. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших превысило 70 тысяч человек. В сентябре 2025 года ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. На фоне этих событий часть европейских стран и общественных организаций выступила против участия израильской делегации в музыкальном конкурсе.
Напряженная ситуация сказалась и на «Евровидении-2025». Израиль на конкурсе представляла Юваль Рафаэль, пережившая нападение исламистов. Ее финальное выступление сопровождалось свистом, неодобрительными выкриками и появлением палестинского флага в зале, что лишь подчеркнуло растущий раскол среди публики.
Победитель конкурса 2025 года Йоханнес Питч (JJ), представлявший Австрию, также публично потребовал исключить Израиль из «Евровидения». Музыкант заявил, что разочарован позицией организаторов и хотел бы, чтобы следующий конкурс в Вене прошёл без участия израильской делегации.
Следует учитывать, что напряженность вокруг участия отдельных стран в «Евровидении» возникала и ранее. В 2024 году представитель Нидерландов Йост Кляйн (Joost) был дисквалифицирован после жалобы сотрудницы съемочной группы. В СМИ тогда широко обсуждались его возможные конфликты с израильской делегацией. Во время пресс-конференции Кляйн вмешался в интервью представительницы Израиля Эден Голан, когда журналист спросил ее, считает ли она, что ставит под угрозу других участников и зрителей. Голан замешкалась, и продюсер конкурса отметил, что певица не обязана отвечать на каждый вопрос. Тогда Кляйн вмешался со словами: «А почему нет?» — после чего израильской участнице всё же пришлось ответить.
Новый виток скандала вокруг участия Израиля вновь ставит под вопрос будущее самого популярного музыкального конкурса Европы. Несмотря на возможные финансовые потери и организационные сложности, руководство EBU настаивает на сохранении традиций и аполитичности проекта. Однако остается открытым вопрос, сможет ли «Евровидение» сохранить свое единство в условиях усиливающегося раскола.
Двойные стандарты
В контексте текущего скандала особенно резонансными стали слова премьер‑министра Испании Педро Санчеса. Он заявил, что артистка из Израиля не должна была принимать участие в «Евровидении‑2025», обвинив организаторов конкурса в двойных стандартах. После начала специальной военной операции Россия была исключена из соревнования, а участие Израиля допущено.
Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года. Тогда генеральный секретарь EBU Мартин Эстердаль отметил, что решение об отстранении российских конкурсантов «далось непросто», однако оно было необходимым для сохранения «ценностей конкурса — солидарности, взаимопомощи и объединения через музыку».
По мнению Санчеса и ряда европейских политиков, аналогичные принципы должны применяться и к Израилю, поскольку участие страны, ведущей военные действия в Газе, ставит под сомнение справедливость и последовательность решений организаторов. Конкурс, традиционно позиционируемый как площадка для культурного обмена и единства, оказывается втянутым в международные политические споры, что значительно осложняет его организацию и проведение.