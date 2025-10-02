Фадеев назвал недопустимой ситуацию, чтобы дети мигрантов не ходили в школу

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены. В пресс-службе ведомства уточнили, что всего за апрель-август документы в образовательные организации были поданы на 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство. При этом полный комплект документов был подан только на 8 223 детей, которые были направлены на тестирование.