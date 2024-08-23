Эзотерик рассказала об опасных галлюцинациях в Суперлуние

«Если вам предстоит куда-то ехать за рулем ночью в Суперлуние, я бы вас отговорила от этого, потому что могут происходить определенные феномены в виде галлюцинаций из серии “кошка пробежала, когда кошки нет”», — добавила эзотерик. Кроме того, бывают обратные ситуации. Например, можно не заметить на дороге какой-то предмет, человека, машину. По словам Марианы Абравитовой, такие игры разума происходили именно в это Суперлуние.