Эзотерик рассказала об опасных галлюцинациях в Суперлуние

В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она отметила, что даже в обычное полнолуние активизируются люди с психическими заболеваниями. Суперлуние же влияет и на здорового человека. Так, оно повышает у таких людей тревожность, беспокойство, даже дезориентацию. В связи с этим нужно помнить об осторожности.
Марианна Абравитова рассказала, что в дни Суперлуния физическая боль обостряется в несколько раз.
«Если вам предстоит куда-то ехать за рулем ночью в Суперлуние, я бы вас отговорила от этого, потому что могут происходить определенные феномены в виде галлюцинаций из серии “кошка пробежала, когда кошки нет”», — добавила эзотерик. Кроме того, бывают обратные ситуации. Например, можно не заметить на дороге какой-то предмет, человека, машину. По словам Марианы Абравитовой, такие игры разума происходили именно в это Суперлуние.
В связи с тем, что у людей в такие периоды рассеяно внимание, может происходить что-то, связанное с техническим обслуживанием инфраструктурных объектов, например, электростанций.
Если же в ночь Суперлуния человеку предстоит перелет или внеплановая операция, отменять их необязательно, но нужно быть особенно бдительными. Нужно все отслеживать и по возможности контролировать.
Ранее астрологи рассказывали, что Суперлуние может привести к апатии, скандалам, ссорам, проблемам со здоровьем.