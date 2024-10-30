Ежики вымирают: почему это происходит и как им помочь

Еще недавно ежи были обычными зверями, которые повсеместно встречались в Европе, а сейчас их впору записывать в Красную книгу — к такому печальному выводу пришли биологи. Виновата урбанизация: ежи не способны выживать в городской среде и даже в пригороде, а глухого леса, где они чувствовали себя вольготно, на континенте становится все меньше.
Газета The Guardian сообщает, что популяция ежей снизилась на 30% за последние 10 лет во всем ареале их обитания.
Проблема, как объясняют специалисты, кроется не только в городах, но и во всей ухоженной территории: земли, на которых занимаются сельским хозяйством, тоже непригодны для ежей. Кроме того, та территория, на которой ежи могут жить, фрагментируется: животные не могут добраться от одного участка леса до другого. В результате популяции изолируются, и им труднее воспроизводиться и сохранять численность.
К этому прибавляются более очевидные и печальные события: ежи попадают под колеса машин, а еще страдают от пестицидов — иногда они напрямую отравляют зверьков, но еще чаще убивают насекомых, которые служат для них основным источником пищи.
Аби Газзард, представитель Международного союза охраны природы, объяснил, что часть проблемы кроется в том, что данных недостаточно: вполне возможно, ситуация еще хуже. Впрочем, ученый уверен, что вымирание ежей можно остановить, и нужно приложить к этому все возможные усилия.
Ученые и активисты призывают всех, у кого есть сад около дома, не бороться с ежами, и ухаживать за садом, заботясь о дикой природе. Вот как это можно сделать:
- оставлять для ежиков дырки и зазоры в заборах, чтобы они могли перемещаться между садами;
- отказаться от пестицидов;
- строить для зверьков небольшие домики или просто укрытия из поленьев.
Все это поможет ежам чувствовать себя комфортнее. А если учесть, что главная задача сада — радовать глаз, то так она будет выполняться еще успешнее, потому что очевидно, что сад с ежом — лучше, чем сад без ежа.
Защитница дикой природы Хоуп Нотхелфер объясняет, что вряд ли для кого-то исчезновение ежей стало сюрпризом: «если вы обсудите ежей со своими знакомыми, наверняка окажется, что большинство из них никогда не видели ежей вживую. Ежики превращаются из обычных зверьков в туманное воспоминание из детства — хочется верить, что мы приложим усилия и вернем это воспоминание».
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