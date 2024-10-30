Ежики вымирают: почему это происходит и как им помочь

Проблема, как объясняют специалисты, кроется не только в городах, но и во всей ухоженной территории: земли, на которых занимаются сельским хозяйством, тоже непригодны для ежей. Кроме того, та территория, на которой ежи могут жить, фрагментируется: животные не могут добраться от одного участка леса до другого. В результате популяции изолируются, и им труднее воспроизводиться и сохранять численность.