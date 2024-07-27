Езда на велосипеде снижает риск ранней смерти на 47%

После учета таких факторов, как возраст и ранее известные проблемы со здоровьем у участников, эксперты пришли к выводу, что поездки на велосипеде были связаны со снижением на 51% риска смерти от рака, на 24% риска госпитализации с сердечными заболеваниями и на 20% вероятности назначения лекарств психиатрами. Однако оказалось, что у велосипедистов в два раза выше вероятность госпитализации в результате ДТП, чем у пользователей общественного транспорта.