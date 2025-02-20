Ей доверяли: 63 года назад родилась доктор Лиза

Биография доктора Лизы
Елизавета Глинка (Поскребышева) родилась 20 февраля 1962 года в Москве в семье медика: мать была диетологом. В 1986 году окончила 2-й медицинский институт, получила специальность реаниматолога. В 1990 году уехала в США и получила специализацию по паллиативной медицине, работала волонтером в хосписе.
Первый хоспис доктор Лиза открыла в Киеве, а в 2007 году вернулась в Москву — маме требовался уход. Похоронив ее, Лиза Глинка окончательно посвятила себя помощи людям. Основала фонды «Подари жизнь» и «Справедливая помощь». Добивалась открытия больничных отделений и хосписов для бездомных. Первой стала говорить о том, что хоспис — это не место смерти, а место для жизни.
Предпринимала героические усилия, чтобы онкобольные, в том числе маленькие дети, могли получать обезболивание на дому. По закону этого не полагалось, и в те годы даже больные раком офицеры убивали себя, не в силах выдержать боль.
В 2012 году Елизавета Глинка вошла в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека — считала, что это поможет ей помогать людям.
С началом боевых действий на Донбассе поехала туда — спасать больных детей. На первых порах делала это почти без помощи властей, только за счет фонда. В 2016 году подключилась к помощи больным детям Сирии, наладила поставки медикаментов, стала
вывозить раненых детей на лечение в Россию. В этом же году ее выдвинули на пост уполномоченного по правам ребенка, но она отказалась: «Это не для меня».
Кому помогала доктор Лиза
Она помогала всем, кто страдал. Рискуя попасть по уголовное преследование, доставала обезболивающее умирающим от рака детям. Сама ездила на вокзалы и перевязывала язвы бездомным. Позже о ней скажут так: «Не могла быть спокойной, когда кто-то страдает».
Ее деятельность не всегда находила понимание. Ее даже упрекали в том, что помогает бомжам — людям без определенного места жительства. Считали, что эта помощь лишь «плодит бездомных».
Доктор Лиза помогала окнкобольным и тяжелобольным, ездила по тюрьмам, выслушивала жалобы, старалась добиться лечения, снабжала медикаментами. Вообще, она вела себя так, как в далеком прошлом вели себя русские святые. Пыталась облегчить чужую боль.
Модные сумочки, стриптиз и «Чайка»
Она была живым человеком. Со смехом рассказывала, что ей приходится в лифт брать с собой гирю — иначе механизм не срабатывает. Она коллекционировала модные дамские сумочки и обожала анекдоты. Однажды устроила благотворительный стриптиз — собранные средства ушли на бездомных. Любила риск и прыгала с парашютом. Обожала театр. Любимой пьесой была «Чайка» Чехова.
А еще она клещом вцеплялась в чиновников, заставляя их совершать невероятное, и в пух и прах могла разнести ленивого подчиненного. Люди верили, что доктор Лиза никогда не потратит средства не по назначению. Ей присылали деньги олигархи, депутаты Госдумы и бабушки с Дальнего Востока. Доктор Лиза действительно была очень щепетильна в вопросах денег. Когда ей их вручали, всегда уточняла, на что или на кого именно она может их потратить. А еще у нее днем и ночью звонил телефон и она срывалась к больным, не считаясь со своей личной жизнью.
«Глебушка, возьми меня в карман»
С мужем — адвокатом Глебом Глинкой Лиза познакомилась в 20 лет еще в СССР на выставке эксперссионистов. Он был гражданином США и влюбленным пришлось пройти череду испытаний, прежде чем они смогли заключить брак. Согласно православным традициям, обвенчались в храме, и прожили душа в душу несколько десятков лет. У пары осталось двое родных сыновей и один приемный. Илья был сыном женщины, умершей от рака на руках Лизы Глинки. После ее смерти доктор Лиза не смогла отдать ребенка в детский дом. Глеб оказался достойной парой Елизавете. Он понимал, чем она занимается, и отпускал ее, если кому-то из пациентов нужна была срочная помощь.
Позже Глеб говорил, что у него было две Лизы. Одна — деловая женщина, врач. Другая — любимая жена, любившая выращивать цветы на даче и готовить по выходным что-нибудь вкусненькое.
«Она была сильной, — вспоминал он. — Когда становилось своем плохо, говорила: “Глебушка, возьми меня в карман”».
Гибель Елизаветы Глинки
Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе военного самолёта Ту-154. После дозаправки в Адлере борт ночью должен был вылететь в Сирию, но через несколько минут после взлета упал в Черное море. Все 92 человека на борту погибли. В их числе были члены военного хора Александрова, которые летели поддержать наших военных. Доктор Лиза похоронена на Новодевичьем погосте.
Майя Новик