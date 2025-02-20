Ей доверяли: 63 года назад родилась доктор Лиза

А еще она клещом вцеплялась в чиновников, заставляя их совершать невероятное, и в пух и прах могла разнести ленивого подчиненного. Люди верили, что доктор Лиза никогда не потратит средства не по назначению. Ей присылали деньги олигархи, депутаты Госдумы и бабушки с Дальнего Востока. Доктор Лиза действительно была очень щепетильна в вопросах денег. Когда ей их вручали, всегда уточняла, на что или на кого именно она может их потратить. А еще у нее днем и ночью звонил телефон и она срывалась к больным, не считаясь со своей личной жизнью.