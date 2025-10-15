Эксперт: Сербия не пойдет против России ради ЕС

Бондаренко подчеркнул, что требования Брюсселя давно известны и включают также «запрет прямых авиаперелетов и закрытие всего российского бизнеса». Он добавил, что этот пакет условий не подлежит пересмотру, что фактически блокирует любые перспективы евроинтеграции для Белграда при сохранении нынешнего внешнеполитического курса. По его словам, «ситуация такова, что Сербии необходимо отталкиваться от очевидного факта — членство в ЕС для страны принципиально недостижимо».