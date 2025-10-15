Ультиматум Брюсселя
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Белград заявила, что Сербия не сможет присоединиться к Евросоюзу без введения санкций против России. По ее словам, хотя Сербия уже достигла 61% соответствия внешней политике ЕС, однако этого недостаточно для получения статуса «надежного партнера».
«Сербии пришло время сделать конкретные шаги для присоединения к ЕС. Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политике, в том числе по санкциям против России», — сказала фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.
Позиция Белграда
Сербская сторона последовательно отвергает требования о введении антироссийских санкций. Президент Вучич неоднократно подчеркивал приверженность политике военного нейтралитета. В начале сентября на встрече с Владимиром Путиным он подтвердил, что Сербия продолжит сохранять нейтралитет по отношению к Москве.
Министр по евроинтеграции Неманья Старович пояснял, что Белград готов рассмотреть вопрос о санкциях только непосредственно перед вступлением в ЕС, когда страна получит доступ к европейским механизмам безопасности. По его словам, досрочное введение ограничительных мер «совершенно не повлияло бы на Россию, а сербская экономика пострадала бы очень сильно».
Сербия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС еще в 2012 году. В марте 2025 года Вучич говорил о готовности Белграда к большей приверженности «европейскому пути», однако вопрос санкций против России остается непреодолимым препятствием.
Фон дер Ляйен в своей речи отметила, что ЕС уже предоставляет Сербии существенную поддержку, включая подключение к энергетическому рынку Союза и выделение более €100 млн инвестиций в рамках Плана развития для Западных Балкан. Однако она подчеркнула, что теперь ожидает ответных шагов от Белграда.
Геополитический выбор
Главный редактор проекта «Балканист» Олег Бондаренко заявил, что позиция Европейского союза в отношении Сербии не содержит ничего принципиально нового. «Это в тридцать пятый раз озвученная позиция ЕС, и совершенно очевидно, что Сербия не станет частью Евросоюза, если не введет санкции против России и не признает Косово», — констатировал эксперт.
Бондаренко подчеркнул, что требования Брюсселя давно известны и включают также «запрет прямых авиаперелетов и закрытие всего российского бизнеса». Он добавил, что этот пакет условий не подлежит пересмотру, что фактически блокирует любые перспективы евроинтеграции для Белграда при сохранении нынешнего внешнеполитического курса. По его словам, «ситуация такова, что Сербии необходимо отталкиваться от очевидного факта — членство в ЕС для страны принципиально недостижимо».
«Подавляющее большинство граждан Сербии сохраняют исторически сложившиеся дружественные отношения с Россией, поэтому любая политическая позиция, предполагающая открытую критику Москвы, не получит поддержки в сербском обществе и может привести к социальному неприятию», — пояснил он.
Аналитик также связал визит Урсулы фон дер Ляйен с усилением американского влияния в регионе, что, по его оценке, приводит к дополнительной эскалации напряженности. Бондаренко прогнозирует, что при сохранении текущих условий Сербия не станет членом Евросоюза, выбрав национальный суверенитет вместо европейской интеграции.
По мнению эксперта, сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует фундаментальный разрыв между формальными евроатлантическими амбициями Сербии и ее реальной геополитической ориентацией, основанной на исторических связях с Россией и принципах суверенной внешней политики.