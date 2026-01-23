Евросоюз заявил, что отправил Украине 447 электрогенераторов стоимостью €3,7 млн

Электрогенераторы отправлены для использования в медицинских учреждениях, в пунктах приема и для других экстренных служб.
Украина получила от Европейского союза 447 электрогенераторов, общая стоимость которых составляет 3,7 млн евро, заявили в Еврокомиссии.
Как утверждается, Евросоюз оказал Украине гуманитарную помощь общей суммой в 1,2 млрд евро.