Евросоюз будет цензурировать и проверять информацию из России и Китая

Европейский союз намерен учредить Центр демократической устойчивости, который займётся борьбой с дезинформацией и гибридными атаками, исходящими, по мнению Брюсселя, из России и ряда других государств. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.
В документе говорится, что Москва «усиливает гибридные атаки, ведя против Европы борьбу за влияние». Еврокомиссия утверждает, что Россия якобы распространяет «искажённые нарративы и фальсифицированные исторические факты» через сайты, маскирующиеся под известные европейские медиа — Die Welt, Le Point, La Stampa и Polskie Radio. Аналогичные методы, по данным Брюсселя, использует и Китай, включая работу с частными PR-агентствами для продвижения выгодных ему сообщений.
Создание нового Центра должно объединить усилия всех стран ЕС в сфере информационной безопасности. Планируется, что структура будет собирать и обмениваться данными о потенциальных кампаниях влияния, а также выдавать ранние предупреждения о попытках манипуляций. Участвовать в её работе смогут не только государства-члены, но и кандидаты на вступление в Евросоюз — на добровольной основе.