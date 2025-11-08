Популярные темы
Евросоюз будет цензурировать и проверять информацию из России и Китая

Евросоюз планирует запустить Центр демократической устойчивости, который займётся борьбой с «гибридными атаками» и «вредоносными нарративами» со стороны России и Китая. Как пишет The Guardian, новая структура будет координировать действия стран ЕС и кандидатов на вступление, отслеживая информационные кампании и формируя систему раннего предупреждения о попытках внешнего влияния.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Европейский союз намерен учредить Центр демократической устойчивости, который займётся борьбой с дезинформацией и гибридными атаками, исходящими, по мнению Брюсселя, из России и ряда других государств. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

В документе говорится, что Москва «усиливает гибридные атаки, ведя против Европы борьбу за влияние». Еврокомиссия утверждает, что Россия якобы распространяет «искажённые нарративы и фальсифицированные исторические факты» через сайты, маскирующиеся под известные европейские медиа — Die Welt, Le Point, La Stampa и Polskie Radio. Аналогичные методы, по данным Брюсселя, использует и Китай, включая работу с частными PR-агентствами для продвижения выгодных ему сообщений.

Создание нового Центра должно объединить усилия всех стран ЕС в сфере информационной безопасности. Планируется, что структура будет собирать и обмениваться данными о потенциальных кампаниях влияния, а также выдавать ранние предупреждения о попытках манипуляций. Участвовать в её работе смогут не только государства-члены, но и кандидаты на вступление в Евросоюз — на добровольной основе.