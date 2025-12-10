Европу уличили в отсутствии стратегии по окончанию конфликта на Украине

«Как бы европейцы ни клялись поддерживать Украину, у них нет собственной стратегии того, как окончить конфликт», — говорится в материале. Отмечается, что ЕС приходится полагаться на то, что США будет оказывать на Россию экономическое давление, однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп к этому не расположен.