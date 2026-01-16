Европу призвали найти «своего Уиткоффа» для диалога с Москвой

Как отмечает Lidovky, уже сам факт поиска специального посредника для восстановления контактов с Москвой указывает на фундаментальные перемены в европейской политике. В материале также звучит мысль, что Евросоюз добьётся серьёзных результатов в диалоге лишь в том случае, если его представитель станет рассматривать стороны конфликта как равноценных партнёров.