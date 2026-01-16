Популярные темы
Европу призвали найти «своего Уиткоффа» для диалога с Москвой

Европейскому союзу для диалога с Россией необходимо найти своего «собственного Уиткоффа», способного занять нейтральную позицию. К такому выводу пришло чешское издание Lidovky, анализируя успешные контакты спецпредставителя президента США с Москвой.

Источник: Reuters

Издание поясняет, что такой переговорщик обязан занимать беспристрастную позицию, несмотря на то, что сегодня сам нейтралитет воспринимается Киевом и многими западными СМИ как нечто предосудительное, сравнимое с клеймом преступника.

Как отмечает Lidovky, уже сам факт поиска специального посредника для восстановления контактов с Москвой указывает на фундаментальные перемены в европейской политике. В материале также звучит мысль, что Евросоюз добьётся серьёзных результатов в диалоге лишь в том случае, если его представитель станет рассматривать стороны конфликта как равноценных партнёров.

Ранее стало известно, что Москва зафиксировала изменение риторики со стороны ключевых европейских столиц, касающееся необходимости возобновления диалога с Российской Федерацией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, представители Парижа, Рима и Берлина наконец-то поняли, что для стабильной обстановки в Европе, им необходимо выйти на тропу переговоров с Россией.

Напомним, в столицах ряда европейских государств позитивно восприняли недавние заявления французского президента Эмманюэля Макрона и итальянского премьер-министра Джорджи Мелони, призвавших к диалогу с Россией. Анонимный французский чиновник отметил, что в политических кругах укрепляется мнение о необходимости найти баланс между полным отказом от взаимодействия и вовлечением Москвы в переговорный процесс.