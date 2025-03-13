Европейский зонд «Гера» прислал на Землю снимки Марса и его спутника Деймоса

Исследовательский зонд «Гера» Европейского космического агентства (ESA), запущенный в космос в октябре 2024 года к астероиду Диморф, благополучно совершил запланированный гравитационный маневр возле Марса и прислал на Землю снимки, сделанные во время сближения с Красной планетой и одним из ее спутников.
Аппарат совершил гравитационный маневр 12 марта, пройдя на расстоянии около 5000 километров от поверхности Марса и всего лишь в 300 километрах от Деймоса (греч. «ужас») — одного из двух марсианских спутников, диаметр которого составляет 12,4 километра.
Во время сближения зонд, названный в честь древнегреческой богини Геры, задействовал камеры видимого диапазона, а также ближнего и среднего инфракрасного диапазонов, чтобы сделать снимки Марса и Деймоса. Переданные «Герой» изображения были обнародованы 13 марта.
Результаты наблюдений зонда планируется использовать при подготовке запланированной на 2026 год миссии Martian Moons eXploration (MMX) Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Ее целью является тщательное исследование обоих спутников Марса, Деймоса и Фобоса. Также японский аппарат должен высадиться на поверхность Фобоса, собрать образцы грунта и доставить их на Землю. Изучение этих образцов, как надеются ученые, поможет установить, являются ли марсианские спутники астероидами, захваченными гравитацией планеты, или фрагментами самого Марса, отколовшимися в результате его столкновения с другим небесным телом.
Научная миссия «Геры»
Конечной целью европейского исследовательского аппарата является небольшой астероид Диморф диаметром около 150 метров, который вращается вокруг более крупного астероида Дидим. В сентябре 2022 года в рамках испытания метода изменения траектории движения потенциально опасных для Земли астероидов (Диморф к таковым не относится) о поверхность маленького астероида разбился созданный в NASA зонд DART.
Уже известно, что это столкновение привело к существенному изменению орбитального периода Диморфа и выбросу в космос частиц астероида общей массой около миллиона килограммов, которые образовали «хвост» протяженностью почти 10 тысяч километров, сделав Диморф «кометоподобным».
«Гере» предстоит подлететь к Диморфу и изучить последствия столкновения астероида с аппаратом NASA с близкого расстояния. Для этого зонд ESA будет использовать ряд научных инструментов, включая несколько камер, лазерный дальномер, спектрометр видимого и инфракрасного диапазонов, а также пару кубсатов — крохотных спутников, которые отделятся от головного аппарата незадолго до прибытия в точку назначения. Впрочем, ждать этого момента придется довольно долго — до Диморфа «Гера» доберется только в конце 2026 года.
Данные, которые должен собрать зонд «Гера», позволят лучше оценить последствия удара DART о поверхность астероида, а также могут пригодиться при подготовке аналогичных миссий, направленных на защиту Земли от представляющих для нее опасность небесных тел вроде астероида Апофис, который однажды может столкнуться с нашей планетой.