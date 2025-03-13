Европейский зонд «Гера» прислал на Землю снимки Марса и его спутника Деймоса

«Гере» предстоит подлететь к Диморфу и изучить последствия столкновения астероида с аппаратом NASA с близкого расстояния. Для этого зонд ESA будет использовать ряд научных инструментов, включая несколько камер, лазерный дальномер, спектрометр видимого и инфракрасного диапазонов, а также пару кубсатов — крохотных спутников, которые отделятся от головного аппарата незадолго до прибытия в точку назначения. Впрочем, ждать этого момента придется довольно долго — до Диморфа «Гера» доберется только в конце 2026 года.