Европейские союзники Украины попытаются «усилить» план Трампа

Европейские лидеры проведут встречу в рамках саммита G20 в Йоханнесбурге в субботу и попытаются «усилить» план президента США Дональда Трампа по Украине.

Источник: Reuters

Европейские лидеры проведут встречу в рамках саммита G20 в Йоханнесбурге в субботу и попытаются «усилить» план президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет газета The Guardian.

«(Премьер Британии Кир — “Газета.Ru”) Стармер намерен встретиться с союзниками Украины на саммите G20 в Йоханнесбурге в субботу, чтобы попытаться “усилить” разработанный США план», — говорится в сообщении издания.

Саммит G20 в Йоханнесбурге пройдет 21—22 ноября.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

