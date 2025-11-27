Европейские министры «давили» на главу МИД Украины, узнав о плане Трампа

CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».