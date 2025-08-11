Европейская оборонка рухнула: Трамп обвалил акции на €50 млрд

Хрупкий бизнес
Падение котировок европейских оборонных компаний демонстрирует неустойчивость отрасли, считает политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Тимофей Бордачев. По его оценке, многие заявления европейских политиков о возрождении оборонной промышленности носят временный и декларативный характер.
«Факты показывают, что за этими громкими заявлениями не стоит ни серьезной системной политики, ни масштабных инвестиций, ни реального развития военных технологий», — подчеркнул эксперт в ВФокусе Mail.
Немецкий концерн Rheinmetall, один из лидеров отрасли, стал символом этого кризиса. Компания отчиталась о выручке за второй квартал ниже прогноза на €10 млн — всего €2,43 млрд, прибыль оказалась меньше ожиданий на €60 млн. Акции компании обвалились на 8% за последнюю неделю, а капитализация сократилась на €1,2 млрд.
Аналогичная ситуация сложилась у других европейских производителей вооружений.
Французская Thales потеряла 6,5% стоимости, итальянская Leonardo — 7,2%. Британская BAE Systems показала падение на 4,8%, несмотря на относительно стабильные результаты второго квартала. Шведская Saab, которая активно продвигала систему ПВО в Украине, потеряла 9,3% капитализации.
Бордачев утверждает, что все это является сугубо конъюнктурным явлением. Эксперт отмечает, что никто еще ничего не знает — будет ли какой-то саммит или не будет, какие будут результаты, но рынки уже реагируют соответствующим образом.
«Это показывает, что инвесторы не верят в способность Европы всерьез развивать собственный оборонно-промышленный комплекс», — заключил эксперт.
Европа вне игры
Исключение Европы из переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном не влияет на нынешние рыночные настроения, считает Бордачев. По его словам, то, что Европа в этом процессе участвовать не будет, было известно с самого начала конфликта. Инвесторы эмоционально реагируют на политические заявления, поскольку ничего в политике не понимают, отметил он.
По его словам, европейский оборонно-промышленный комплекс сейчас столкнулся с суровой реальностью, которая заставила усомниться в перспективах его амбициозных планов.
Ведущие игроки отрасли — немецкий Rheinmetall, франко-германский консорциум KNDS и итальянская Leonardo — вкладывали сотни миллионов евро в проекты, основанные на гипотезе долгосрочного противостояния с Россией. Rheinmetall планировала масштабное строительство заводов на украинской территории, KNDS делала ставку на поставки современных танков Leclerc, а Leonardo рассчитывала укрепить свои позиции на рынке вертолетов и систем ПВО. Однако геополитическая турбулентность последних месяцев поставила под сомнение реализацию этих стратегий, заявил Бордачев.
На первых этапах украинского конфликта европейские оборонные гиганты демонстрировали впечатляющий рост капитализации — в среднем на 150−200%. Эти цифры создавали обманчивое впечатление стратегического подъема отрасли. Однако последовавшее стремительное падение котировок обнажило истинную природу этого «бума» — он оказался чисто спекулятивным, искусственно раздутым за счет военных поставок Киеву.
Германия, которая заявляла о планах стать лидером в сфере обороны, уже меняет программы военных закупок. Министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался о пересмотре бюджета на 2025 год в сторону сокращения на €4 млрд.
Дарья Баева