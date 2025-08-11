Европейская оборонка рухнула: Трамп обвалил акции на €50 млрд

Исключение Европы из переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном не влияет на нынешние рыночные настроения, считает Бордачев. По его словам, то, что Европа в этом процессе участвовать не будет, было известно с самого начала конфликта. Инвесторы эмоционально реагируют на политические заявления, поскольку ничего в политике не понимают, отметил он.