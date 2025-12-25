Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Европейцы посеяли семена конфликта»: экс-подполковник США оценил вероятность прямого столкновения РФ и НАТО

Дэвис предупредил о растущем риске прямого столкновения России и НАТО.

Источник: Reuters

Риск военного конфликта между Россией и странами НАТО продолжает расти. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в социальной сети X.

«Мир стремительно движется к столкновению НАТО и России. Европейцы посеяли семена будущего конфликта — и теперь поливают и удобряют их. Я предупреждаю, что риск прямого столкновения России и НАТО с каждым годом возрастает», — написал отставной подполковник.

Дэвис подчеркнул, что за последние четыре года не наблюдалось признаков снижения этой угрозы. Он предупредил, что ставки чрезвычайно высоки, «если будет применено хотя бы одно ядерное оружие — проиграют все».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что политические элиты ЕС продолжают нагнетать истерию, создавая образ возможного конфликта с Россией. Глава государства отметил, что многие заявления западных лидеров рассчитаны на запугивание собственных граждан. Путин назвал подобные утверждения чушью.