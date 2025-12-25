Риск военного конфликта между Россией и странами НАТО продолжает расти. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в социальной сети X.
«Мир стремительно движется к столкновению НАТО и России. Европейцы посеяли семена будущего конфликта — и теперь поливают и удобряют их. Я предупреждаю, что риск прямого столкновения России и НАТО с каждым годом возрастает», — написал отставной подполковник.
Дэвис подчеркнул, что за последние четыре года не наблюдалось признаков снижения этой угрозы. Он предупредил, что ставки чрезвычайно высоки, «если будет применено хотя бы одно ядерное оружие — проиграют все».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что политические элиты ЕС продолжают нагнетать истерию, создавая образ возможного конфликта с Россией. Глава государства отметил, что многие заявления западных лидеров рассчитаны на запугивание собственных граждан. Путин назвал подобные утверждения чушью.