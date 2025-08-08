Европейцев не позвали: почему Трамп решил договориться с Путиным без участия ЕС

По его словам, Трамп, завершающий свою политическую карьеру, стремится к имиджу миротворца, но делает это исключительно в интересах США. Европа же, по мнению Данилова, утратила свое значение для Вашингтона после Второй мировой войны, когда она была нужна для сдерживания СССР. Сегодня приоритеты США сместились на азиатский регион, где главным конкурентом выступает Китай. В этом контексте Брюссель не представляет для Трампа ни политического, ни экономического интереса, а его мнение игнорируется в пользу прямого диалога с Кремлем.