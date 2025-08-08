Европейцев не позвали: почему Трамп решил договориться с Путиным без участия ЕС

Заявление президента США Дональда Трампа о готовности к двусторонним переговорам с Владимиром Путиным без участия Евросоюза всколыхнуло европейцев. Сэр Бен Уоллес, бывший министр обороны Великобритании, в интервью The Telegraph призвал включить Лондон в переговоры: «Присутствие европейской державы, той же Великобритании просто необходимо, чтобы защитить Зеленского от давления со стороны Трампа и Путина». По его мнению, двусторонний формат рискует ослабить трансатлантическое единство и усилить позиции России. По словам Уоллеса, Трамп обладает влиянием и умеет оказывать психологическое давление, которое в паре с манипулятивным подходом Путина создает риски для навязывания Киеву нежелательных условий.
Политолог, директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН Виталий Данилов считает, что исключение Евросоюза из переговорного процесса — не новость, а часть последовательной политики Москвы и Вашингтона.
«Для Трампа Европа давно перестала быть субъектом мировой политики. Она воспринимается как экономический придаток, не способный играть самостоятельную роль», — пояснил эксперт в разговоре с ВФокусе Mail.
По его словам, Трамп, завершающий свою политическую карьеру, стремится к имиджу миротворца, но делает это исключительно в интересах США. Европа же, по мнению Данилова, утратила свое значение для Вашингтона после Второй мировой войны, когда она была нужна для сдерживания СССР. Сегодня приоритеты США сместились на азиатский регион, где главным конкурентом выступает Китай. В этом контексте Брюссель не представляет для Трампа ни политического, ни экономического интереса, а его мнение игнорируется в пользу прямого диалога с Кремлем.
Шанс для Москвы
Для России переговоры с США без участия ЕС — это возможность укрепить свои позиции на мировой арене. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что готов к диалогу, но на своих условиях. Его слова о том, что встреча с Зеленским возможна только при «создании определенных условий», подчеркивают стратегический подход Кремля, считает политолог.
Москва видит в двустороннем формате с Вашингтоном шанс обсудить не только украинский кризис, но и более широкие вопросы глобальной безопасности, включая сотрудничество с Китаем и странами Глобального Юга.
«Россия, наряду с Китаем и США, формирует новую архитектуру мирового порядка, где ЕС не играет ведущей роли», — отметил Данилов. В этом контексте заявление Трампа воспринимается в Москве как подтверждение слабости европейской дипломатии.
Для Украины слова Трампа стали тревожным сигналом. Зеленский, комментируя возможные переговоры, выразил сдержанный оптимизм, отметив, что «давление на Россию срабатывает». Однако его попытки включить ЕС в переговорный процесс не нашли поддержки у Трампа. Это усиливает зависимость Киева от решений Вашингтона, который остается главным поставщиком военной и финансовой помощи.
«ЕС может предоставлять деньги, но ключевые военно-технические решения принимает США. Без американской поддержки Европа не способна играть самостоятельную роль», — пояснил политолог. Таким образом, исключение ЕС из переговоров снижает влияние Киева на ход событий, делая его еще более уязвимым перед лицом геополитических маневров США и России.
Дарья Баева