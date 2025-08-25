Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европе предрекли катастрофу в первые же часы в случае войны с Россией

Европа не в состоянии обеспечить защиту собственной энергетической инфраструктуры, о чём свидетельствуют удары украинской армии по нефтепроводу «Дружба». Strategic Culture пишет, что европейские страны моментально окажутся без топлива, если военный конфликт приобретёт глобальный масштаб.

Источник: Reuters

«Еврокомиссия во главе с фон дер Ляйен годами использует риторику агрессии и угроз в адрес Москвы, но не способна защитить даже собственную энергетическую инфраструктуру. Если разразится реальный конфликт с применением обычных вооружений, вся Европа рискует остаться без электричества и топлива в течение нескольких часов», — сказано в публикации.

По мнению авторов, европейские власти должны всерьёз задуматься о последствиях своих призывов вооружаться против России, ведь противостояние с Москвой может преподнести ЕС плохой урок.

Напомним, 22 августа стало известно о новом ударе ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Без газа остались Словакия и Венгрия. Президент США Дональд Трамп предупредил Владимира Зеленского, что Украина может столкнуться с ответными мерами в случае нанесения удара ВСУ по объектам критической инфраструктуры. Однако Зеленский никак не отреагировал и вообще с юмором отнёсся к повреждениям трубопровода.