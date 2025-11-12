Популярные темы
«Европе не хватило смелости»: в Германии уверены, что Меркель могла бы предотвратить конфликт на Украине

Экс-глава МИД Германии Габриэль: Меркель могла предотвратить конфликт на Украине.

Источник: AP 2024

Если бы Ангела Меркель оставалась канцлером Германии, то конфликта на Украине, вероятно, удалось бы избежать. Об этом заявил бывший министр иностранных дел ФРГ и лидер СДПГ Зигмар Габриэль телеканалу ARD.

По словам Габриэля, Меркель «отсрочила конфликт на восемь лет» благодаря Минским соглашениям и планировала лично вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году, когда конфликт на востоке Украины уже продолжался годами.

Однако поддержку Меркель оказал лишь премьер Венгрии Виктор Орбан, в результате чего европейские лидеры фактически вышли из переговорного процесса. Габриэль добавил, что сейчас американскому президенту Дональду Трампу приходится решать европейскую проблему, поскольку «у Европы не хватило смелости действовать в 2021 году».

Напомним, Ангела Меркель в 2022 году в интервью немецкому изданию Die Zeit признала, что Минские соглашения, призванные урегулировать внутренний конфликт на Украине, фактически были ширмой, за которой Запад наращивал военную мощь киевского режима для продолжения противостояния в Донбассе.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин назвал Минские соглашения важным опытом, который следует учитывать в будущем. Президент отметил, что Москва подписала эти договоренности, рассчитывая на их соблюдение, однако в итоге Россия столкнулась с обманом со стороны других участников процесса.