«Европе не хватило смелости»: в Германии уверены, что Меркель могла бы предотвратить конфликт на Украине

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин назвал Минские соглашения важным опытом, который следует учитывать в будущем. Президент отметил, что Москва подписала эти договоренности, рассчитывая на их соблюдение, однако в итоге Россия столкнулась с обманом со стороны других участников процесса.