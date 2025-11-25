Европарламент призвал приостановить право голоса Венгрии в Совете ЕС

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Европейский парламент принял резолюцию по Венгрии, в которой призвал Совет ЕС приостановить право голоса Будапешта в Совете ЕС из-за внутренней и внешней политики венгерского правительства, включая позицию по конфликту на Украине и отношения с Россией, следует из результатов голосования.
Как сообщала газета Politico 29 сентября, председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии. Издание также сообщало, что Еврокомиссия предложила принимать решения о продлении санкций против РФ квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения, чтобы обходить позицию Будапешта.
Проект резолюции был внесён комитетом Европарламента по гражданским свободам 13 ноября. Из 636 присутствовавших депутатов 415 проголосовали за, 193 — против, 28 воздержались.
«Пункт 31: (ЕП — ред.) Напоминает, что в соответствии со статьей 7 ДЕС (Договор о Европейском союзе — ред.) Совет ЕС может принять решение о приостановлении отдельных прав, вытекающих из применения договоров в отношении соответствующего государства-члена, включая, но не ограничиваясь, правом голоса его представителя в Совете; подчёркивает, что данное положение допускает возможность приостановления и других прав», — говорится в резолюции.
В документе сказано, что Европарламент выражает обеспокоенность тем, что венгерские власти неоднократно использовали своё право вето в Совете ЕС при принятии решений в сфере безопасности, особенно по поводу помощи Украине и санкции против России.
«(ЕП — ред.) Выражает обеспокоенность дружественной и поддерживающей позицией правительства Венгрии в отношении России, …включая усиление энергетической зависимости и односторонние действия, такие как визиты в Москву», — указано в тексте.
Европарламент также считает, что политика правительства Венгрии представляет собой системную угрозу ценностям ЕС, закреплённым в статье 2 ДЕС.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан 24 ноября заявил, что Венгрия против выделения денег из бюджета Украине и общего кредита стран ЕС для её финансирования, поскольку план Брюсселя закабалит следующие поколения. Перед началом саммита ЕС 23 октября Орбан говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.