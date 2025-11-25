Европарламент призвал приостановить право голоса Венгрии в Совете ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан 24 ноября заявил, что Венгрия против выделения денег из бюджета Украине и общего кредита стран ЕС для её финансирования, поскольку план Брюсселя закабалит следующие поколения. Перед началом саммита ЕС 23 октября Орбан говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.