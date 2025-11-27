Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европарламент принял резолюцию о новых регионах России

Европарламент принял резолюцию никогда не признавать новые регионы РФ.

Источник: РИА "Новости"

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Евродепутаты приняли резолюцию по украинскому урегулированию, в которую включили обещание никогда не признавать новые регионы РФ и заявление, согласно которому любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать вывод российских сил из Крыма и Донбасса, следует из результатов голосования.

Из 651 присутствовавшего евродепутата 401 проголосовал за, 70 — против, 90 воздержались.

«(Европарламент — ред.) напоминает о своей позиции, согласно которой временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами как российская», — сказано в документе.

Евродепутаты считают, что в рамках любого соглашения по Украине Россия должна отказаться от Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«(ЕП — ред.) подчёркивает, что любое мирное соглашение должно обязать Россию полностью возместить Украине весь причинённый материальный и нематериальный ущерб… а также (должно гарантировать — ред.) вывод всех российских сил с международно признанной территории Украины (новые регионы — ред.)», — говорится в резолюции.

Кроме того, евродепутаты настаивают на развертывании миссии ООН «по обе стороны линии соприкосновения».

«(ЕП — ред.) подчёркивает также, что в рамках сильных международных гарантий безопасности и во избежание любых будущих нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины должна быть развернута строгая международная миротворческая и наблюдательная миссия под мандатом Совета Безопасности ООН по обе стороны линии соприкосновения», — сказано в документе.

Европарламент также призывает страны Евросоюза срочно согласиться на использование активов РФ для кредита Украине.

«(ЕП — ред.) утверждает, что такое (мирное — ред.) соглашение должно предоставить Украине надёжные гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным статьей 5 Североатлантического договора и статьей 42, пунктом 7, Договора о Евросоюзе, исключая повторение Будапештского меморандума 1994 года, и подтверждает, что Украина имеет право свободно выбирать свои политические и оборонные союзы без какого-либо российского вето», — сказано в документе.

По мнению Европарламента, политическая «двусмысленность» отношения США к Украине подрывает усилия по достижению устойчивого мира, ЕС должна «показать путь».

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23—27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае «выплаты ей Москвой материального ущерба». При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

Узнать больше по теме
Суверенитет: эволюция классической концепции
Суверенитет — это верховная власть государства над своей территорией и населением, независимость в принятии решений и проведении внешней политики. В эпоху глобализации, цифровых трансформаций и международных кризисов эта концепция остается одной из наиболее актуальных и дискуссионных в мировой политике. В статье разбираем, что такое суверенитет — от классических определений до современных вызовов.
Читать дальше