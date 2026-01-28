Европа задумалась о сценарии выхода США из НАТО из-за Гренландии

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «опека» США над безопасностью Европейского союза (ЕС) подошла к концу. По его мнению, было бы справедливо, если Европа и Канада взяли больше ответственности за свою собственную безопасность. Он призвал европейские страны больше инвестировать в оборону.