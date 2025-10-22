Европа создает собственное разведсообщество, сообщают СМИ

«Разведывательные службы по всей Европе хоронят десятилетия взаимного недоверия и начинают создавать совместную разведывательную операцию. За последний год во многих столицах государств-членов в представительствах при Брюсселе появились сотрудники разведки… А сам блок крутит идею создания более мощных полномочий, подобных тем, что у ЦРУ, что раньше считалось немыслимым», — говорится в материале.