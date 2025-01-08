Еврокомиссия не видит риска пандемии в Европе из-за вируса в Китае

«Сейчас нет необходимости готовиться к пандемии, мы осведомлены о ситуации в Китае, наше медицинское агентство следит за ситуацией, она также будет обсуждаться на комитете по здравоохранению в ближайшие недели», — сказала Грнцирова (цитата по «РИА Новости»).