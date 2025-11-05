Еврокомиссар Рейндерс, курировавший заморозку активов ЦБ, обвинен в отмывании денег

В центре уголовного дела — почти €700 тысяч наличными, которые Рейндерс вносил на свой счет в бельгийском банке ING в течение десяти лет. Как сообщала газета Le Soir, еще в 2018 году сотрудники банки заинтересовались происхождением денежных средств. В письменном объяснении политик сказал, что получил эти деньги за счет перепродажи произведений искусства и антиквариата. Примечательно, что сам банк ING теперь фигурирует в отдельном деле по статье «о торговле влиянием» — несообщении о подозрительных операциях в обмен на получение какой-либо выгоды или привилегии от влиятельного клиента-политика.