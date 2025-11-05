Еврокомиссар Рейндерс, курировавший заморозку активов ЦБ, обвинен в отмывании денег

Новое обвинение
16 октября 2025 года на повторном слушании в Брюссельском апелляционном суде следственный судья Оливье Леру предъявил Дидье Рейндерсу официальное обвинение в отмывании денег, а также в сопутствующих преступлениях, точная квалификация которых пока не раскрыта. В декабре 2024 года, сразу после завершения его полномочий на посту еврокомиссара, в его доме и квартире в Брюсселе и Льеже прошли обыски. Его супруга, почетный судья Бернадетт Приньон, была допрошена в ходе дела, но обвинений тогда никому предъявлено не было.
Дидье Рейндерс занимал пост еврокомиссара по бюджету в команде Урсулы фон дер Ляйен с 2019 по 2023 год и курировал практическое воплощение антироссийских санкций. В его обязанности входила координация работы по заморозке активов Банка России на уровне всех стран ЕС. Кроме того, политик руководил созданием юридического механизма для изъятия доходов от этих активов и их дальнейшего перевода Украине.
«Бельгийцу Дидье Рейндерсу, который в Еврокомиссии курировал заморозку российских активов на миллиарды евро, официально предъявили обвинение в отмывании денег», — пишет газета Le Soir.
Торговец антиквариатом
В центре уголовного дела — почти €700 тысяч наличными, которые Рейндерс вносил на свой счет в бельгийском банке ING в течение десяти лет. Как сообщала газета Le Soir, еще в 2018 году сотрудники банки заинтересовались происхождением денежных средств. В письменном объяснении политик сказал, что получил эти деньги за счет перепродажи произведений искусства и антиквариата. Примечательно, что сам банк ING теперь фигурирует в отдельном деле по статье «о торговле влиянием» — несообщении о подозрительных операциях в обмен на получение какой-либо выгоды или привилегии от влиятельного клиента-политика.
Опытный игрок
Параллельно следствие изучило другую финансовую привычку Рейндерса. Начиная с того же 2018 года политик регулярно и по-крупному играл в азартные игры на заправке в Уккле. За пять лет он потратил через электронную систему Национальной лотереи около €200 тысяч — и еще больше наличными непосредственно на станции. Следствие считает, что это мог быть способ легализации неучтенных средств.
В попытке проверить «художественную» версию защиты в июне следователи провели одновременные обыски у бывшего помощника Рейндерса, коллекционера Жан-Клода Фонтинуа и антиквара Оливье Тёниссена. Но обвинительное заключение в отношении бывшего министра, по-видимому, указывает на то, что это не убедило судью. Загадка, окружающая происхождение денег Дидье Рейндерса, остается неразгаданной. А вот срок предсказать можно — ему грозит до пяти лет лишения свободы по бельгийскому законодательству.