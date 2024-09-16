Еврейскую Библию XIV века продали на аукционе Sotheby’s за $7 миллионов

Редкая Библия Шем-Това, датируемая 1312 годом — это священный еврейский текст и памятник средневековой испанской литературной традиции. Книга пережила бесчисленные перипетии и в течение семи веков посетила Иерусалим, Багдад, Триполи, Лондон и Женеву. В конце концов Библия добралась до аукциона, а теперь, как обещает новый владелец, ее смогут увидеть все.
Аукционисты рассказали The Guardian, что это настоящий художественный шедевр Золотого века Испании и одна из самых значимых средневековых еврейских рукописей. На страницах фолианта сочетаются еврейские, христианские и исламские изобразительные традиции, которые активно перемешивались в Испании в те века.
Шерон Либерман Минц, специалист Sotheby’s по иудаике, раскрывает мультикультурность книги: от иудеев рукопись получила тончайшую каллиграфию, а иллюстрации выполнены то в мавританском, то в североевропейском готическом стиле: меняются архитектурные элементы и стиль изображений.
В этой Библии часто цитируется Кодекс Гилеля — важнейший еврейский текст, утерянный в XV веке. Вторая особенность — мистическая. Создатель книги, раввин Шем-Тов Ибн Гоан, добавил в текст каббалистические элементы: 2 000 буквенных «аномалий» со скрытым смыслом.
Кроме того, считается, что эта книга — просто полезный талисман для повседневной жизни, который облегчает женщине домашний труд и процесс рождения ребенка.
Весь XX век книга находилась в собрании коллекционера еврейских манускриптов Давида Соломона Сассуна, а перед его смертью была выставлена на торги. Имена новых владельцев аукционный дом не раскрывает, но заверяет, что они намерены выставить манускрипт на всеобщее обозрение, поскольку такое сокровище должно увидеть максимальное число людей.
Ранее рассказывали, что письмо Эйнштейна «об атомном оружии» продали на аукционе за $3,9 миллиона.