Еврейскую Библию XIV века продали на аукционе Sotheby’s за $7 миллионов

Весь XX век книга находилась в собрании коллекционера еврейских манускриптов Давида Соломона Сассуна, а перед его смертью была выставлена на торги. Имена новых владельцев аукционный дом не раскрывает, но заверяет, что они намерены выставить манускрипт на всеобщее обозрение, поскольку такое сокровище должно увидеть максимальное число людей.