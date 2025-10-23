Еврейские деятели по всему миру призывают ООН и лидеров стран ввести санкции против Израиля

Открытое письмо подписали больше 450 человек, включая бывших израильских чиновников, лауреатов премии «Оскар», писателей и интеллектуалов. В нем они требуют привлечь Израиль к ответственности. Письмо было представлено на встрече лидеров Европейского союза в Брюсселе.
«Мы не забываем, что многие законы, хартии и конвенции, призванные защищать и оберегать всю человеческую жизнь, были приняты в ответ на холокост. Эти гарантии постоянно нарушаются Израилем», — говорится в письме.
Уточняется, что среди тех, кто оставил свою подпись в письме, есть экс-спикер Кнессета Израиля Авраам Бург, бывший израильский переговорщик по миру Дэниел Леви, британский писатель Майкл Розен, канадская писательница Наоми Кляйн, обладатель премии «Оскар» кинорежиссер Джонатан Глейзер, американский актер Уоллес Шон и другие.
«Мы склоняем головы в безмерной скорби, поскольку накапливаются доказательства того, что действия Израиля будут оцениваться как соответствующие юридическому определению геноцида», — говорится в письме.