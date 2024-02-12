Эволюция до прямоходящих: как человек стал человеком

День Дарвина, или Международный день науки и гуманизма приурочен ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста Чарльза Дарвина. Он является основоположником теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождении человека. Своими открытиями он полностью изменил мир и заставил пересмотреть место людей в в природе.
Рассказываем шесть интересных фактов о том, как человек стал человеком и как жили наши предки.
1. Путешествие Homo Sapiens
В истории Земли было много ледниковых периодов. Последний из них начался 100 тысяч лет назад и закончился около 18 тысяч лет назад.
Тогда уровень воды в океанах снизился более чем на 100 метров, из-за чего большие части морского дна превратились в сушу. Это и помогло оставшемуся на тот момент одному виду Homo sapiens, что означает «человек разумный», разойтись из Африки (своей родины) по всей планете, в том числе из Азии в Америку.
2. Островная карликовость
Homo floresiensis, или человек флоресский, — один из последних видов, существовавших с Homo sapiens. Этот вид вымер 50 тысяч лет назад. Его представители были маленького роста — всего 106 сантиметров, а их вес составлял 30 килограммов.
Останки представителей этой группы были обнаружены на острове Флорес в Индонезии. Миниатюрные размеры тел объяснялись островной карликовостью — эволюционный процесс, через который проходят виды в условиях недостаточно питания и длительной изоляции. Вместе с маленькими людьми были и карликовые слоны, которые подтверждают это явление.
3. Недостаток развития
Около 50 тысяч лет назад развитие головного мозга помогло человеку выжить. Но это также стало и проблемой.
Дело в том, что из-за прямохождения человеческий таз и родовые пути сузились. То есть младенец должен быть маленьким, чтобы смочь появиться на свет. Поэтому люди рождаются намного менее развитыми и более беспомощными, чем другие приматы.
Однако здесь есть и свои плюсы. Так как родители не отходили от своего малыша, нуждающегося в постоянном внимании, ребенок с самого детства перенимал мудрость старших, узнавал историю своего племени, учился охотиться, разжигать огонь, изготавливать орудия труда и многое другое.
4. Домашний скот
Сейчас зачастую люди заводят домашних животных, чтобы было не так одиноко, а многие растения выращивают ради удовольствия. Раньше же разводили только тех животных, которые приносили человеку пользу в виде шкур, мяса или шерсти, и тех, что могли тащить плуг или перевозить поклажу.
Что касается сельскохозяйственных культур, фермеры сеяли только те семена растений, которые давали либо самые большие, либо многочисленные плоды.
5. Ткань вместо денег
Со времен неандертальцев древние люди оборачивались шкурами животных. Позднее их стали сшивать с помощью костяных иголок и ниток из жил животных. С освоением сельского хозяйства у человека появились новые материалы. Были освоены и приемы переплетения и вязания, что позволило изготавливать корзины, одеяла, веревки и парусины.
В те времена за качество и красоту высоко ценилась льняная ткань. Так, в Древнем Египте помимо одежды из нее изготавливали бинты для мумификаций и погребальные пелены. Этот материал так превозносили, что даже использовали вместо денег.
6. Красочный мир
На протяжении как минимум 100 тысяч лет люди учились получать краски из природных материалов.
Для того, чтобы окрашивать ткани, чаще всего использовались: корень марены (он давал красный оттенок), лишайник (из него получали желтую краску) и растение семейства бобовых индигоферу (синий цвет).
Больше всего в Древнем мире ценился королевский пурпур, который получали из слизи моллюсков мурексов.
Анна Морозова