Эволюция до прямоходящих: как человек стал человеком

Тогда уровень воды в океанах снизился более чем на 100 метров, из-за чего большие части морского дна превратились в сушу. Это и помогло оставшемуся на тот момент одному виду Homo sapiens, что означает «человек разумный», разойтись из Африки (своей родины) по всей планете, в том числе из Азии в Америку.