Евгений Цыганов получил приз ММКФ за лучшую мужскую роль

«Для меня это большая честь, я впервые в России. Для меня это была удивительная неделя, полная невероятных событий, и я почувствовал дружеское отношение к себе. Хочу представить прекрасного актера, которого вы все знаете. Это Евгений Цыганов» — сказала член жюри основного конкурса Джон Робинсон. Приз получила режиссер фильма «Семейное счастье» Стася Толстая.