Евгений Цыганов получил приз ММКФ за лучшую мужскую роль

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Жюри 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) признало лучшим исполнителем мужской роли актера Евгения Цыганова за работу в картине «Семейное счастье». Приз за лучшую женскую роль получила Мария Родригес Сото за роль в фильме «Дом в огне», передает корреспондент ТАСС.
«Для меня это большая честь, я впервые в России. Для меня это была удивительная неделя, полная невероятных событий, и я почувствовал дружеское отношение к себе. Хочу представить прекрасного актера, которого вы все знаете. Это Евгений Цыганов» — сказала член жюри основного конкурса Джон Робинсон. Приз получила режиссер фильма «Семейное счастье» Стася Толстая.
Приз за исполнение лучшей женской роли получила испанская актриса Мария Родригес Сото за роль в фильме «Дом в огне», который снял режиссер Дани Де Ла Орден.
Московский международный кинофестиваль включает основной конкурс, смотры документального и короткометражного кино, конкурс «Русские премьеры», внеконкурсные программы и другое. В 2025 году на киносмотре представлены фильмы из 50 стран, всего в программах участвуют 200 фильмов. В программу основного конкурса вошли 12 картин.
Московский международный кинофестиваль — второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. ММКФ впервые прошел в 1935 году. В 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков.