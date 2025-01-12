Event-менеджеры назвали самых востребованных на корпоративах артистов

Один из собеседников на event-рынке назвал самым высокооплачиваемым коллективом группу «Ленинград»: «Рекорд в этом году по гонорару у нас попросил “Ленинград”. Они озвучили цифру $250 тыс. Не знаю, с чем это было связано, но цена вот была такая», — сообщил он. Валерий Меладзе, по его информации, может выступить за 15 млн рублей, а самые высокооплачиваемые звездные ведущие на новогодних корпоративах из Comedy Club. Их стоимость начинается от 10 млн рублей.