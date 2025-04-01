Event-менеджер: организатор запоминающихся мероприятий

Чтобы стать успешным специалистом, недостаточно просто выучить теорию — нужно уметь управлять процессами, находить решения в нестандартных ситуациях и работать с людьми. Важны организационные и лидерские качества, стрессоустойчивость и внимание к деталям. Хорошо, если у вас есть опыт ведения каких-то мероприятий, хотя бы КВНов во время учебы в школе. Это значит, что вы уже умеете находить общий язык с людьми, планировать и подстраиваться под обстоятельства. Какие есть варианты стать event-менеджером?