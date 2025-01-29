Эту фразу Анджелины Джоли нужно знать всем русским женщинам — самооценка взлетит

«Выясните, кто вы, независимо от вашей семьи и мужчины или женщины, с которым/ой вы в отношениях. Найдите себя в этом мире и что вам нужно, чтобы чувствовать себя хорошо в одиночестве. Я считаю, что это самое важное в жизни. Найдите себя, потому что с этим вы сделаете все, что угодно», — отметила Джоли.