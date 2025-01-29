Эту фразу Анджелины Джоли нужно знать всем русским женщинам — самооценка взлетит

Анджелина Джоли поделилась важным советом о том, как обрести гармонию в жизни. По её словам, ключ к счастью и успеху заключается в том, чтобы понять, кто вы есть, отдельно от вашей семьи или партнёра, сообщает ИА PrimaMedia.
«Выясните, кто вы, независимо от вашей семьи и мужчины или женщины, с которым/ой вы в отношениях. Найдите себя в этом мире и что вам нужно, чтобы чувствовать себя хорошо в одиночестве. Я считаю, что это самое важное в жизни. Найдите себя, потому что с этим вы сделаете все, что угодно», — отметила Джоли.
Актриса подчеркнула, что многие люди слишком зависят от мнения окружающих и стараются соответствовать чужим ожиданиям, забывая о своих собственных потребностях. Она убеждена, что умение быть счастливым в одиночестве — это основа для построения здоровых отношений с другими и достижения внутреннего баланса.
Её посыл особенно актуален в современном мире, где многие сталкиваются с давлением со стороны общества и стремлением соответствовать чужим ожиданиям. Джоли напоминает, что только через понимание себя можно построить счастливую и полноценную жизнь.